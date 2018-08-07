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Тимошенко предложила властям ехать за границу на заработки, чтобы спасти экономику Украины

07 августа 2018, 09:54  •  62 • Украина

КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подвергла резкой критике власти Украины за тяжелое положение дел в стране.

Она отметила, что работающие за границей украинцы не дают рухнуть экономике страны, так как перечисляют своим семьям деньги. По ее данным, такие люди в течение текущего года перевели в бюджет Украины €5 млрд. "Это как раз та сила, которая держит национальную экономику на плаву. Это простые люди, которые пытаются выжить наперекор "реформам" и реально заботятся о своей семье и стране", - написала Тимошенко в Facebook.

По ее мнению, правительство может только искать причины своих неудач и "объяснить что угодно чем угодно". "Единственное, что они никак не могут объяснить, - почему самой власти живется все лучше и лучше, а людям - все хуже и хуже. Почему по телевизору - все хорошо, а в холодильниках - не очень", - добавила политик.

Лидер "Батькивщины" также предложила властям съездить "на заработки" за границу. "Как раз на днях видела новость, что в Польше прошел фестиваль мыльных пузырей. Это как раз украинская правительственная специфика. Думаю, они бы привезли оттуда золотые медали", -  сказала она.

18 июля директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен заявила, что уровень бедности на Украине, начиная с 2014 года, вырос на 67%. По ее данным, еще в 2014 году бедно жили 15% украинцев. Кахконен заявила, что Украина отстала в своем экономическом развитии на 20 лет.

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