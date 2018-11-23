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Тимошенко предложила украинцам подписать с ней контракт
23 ноября 2018, 16:39 • 108 • Украина
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила гражданам Украины подписать контракт «на строительство страны».
Reuters
Об этом она сообщила в ходе выступления, трансляция которого ведётся на её странице в Facebook.
«Я предлагаю людям подписать со мной контракт очень конкретный. Это максимально простой, понятный документ, написанный ясным и чётким языком», — отметила политик.
При этом Тимошенко добавила, что «дойдёт в каждый город и село», чтобы каждый украинец поставил на документе свою подпись.
«Чтобы мы вместе построили страну, в которой нам захочется жить», — заключила она.
Ранее Тимошенко заявила, что цена на газ для населения Украины будет снижена вдвое в первые недели после инаугурации нового президента страны.
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