Тимошенко предложила украинцам подписать с ней контракт

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила гражданам Украины подписать контракт «на строительство страны».

Об этом она сообщила в ходе выступления, трансляция которого ведётся на её странице в Facebook.

«Я предлагаю людям подписать со мной контракт очень конкретный. Это максимально простой, понятный документ, написанный ясным и чётким языком», — отметила политик.

При этом Тимошенко добавила, что «дойдёт в каждый город и село», чтобы каждый украинец поставил на документе свою подпись.

«Чтобы мы вместе построили страну, в которой нам захочется жить», — заключила она.

Ранее Тимошенко заявила, что цена на газ для населения Украины будет снижена вдвое в первые недели после инаугурации нового президента страны.