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Тимошенко предложила изменить жизнь украинцев с помощью новой конституции

15 августа 2018, 08:24  •  86 • Политика
Лидер политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook заявила, что Украине нужна новая конституция.
Стало известно, что глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о необходимости новой конституции для Украины. Об этом она написала на своей странице в Facebook. По ее мнению, новая конституция позволит народу самому решать, как жить, а не чиновникам.
«Все 27 лет независимости кто-то говорит и делает заявления от имени украинского народа, прикрываясь его статусом, - пишет Тимошенко. - Поэтому пришло время для действий. Нужно подготовить новую народную Конституцию, по которой будет жить страна».
Тимошенко подчеркивает, что действующий документ вообще не учитывает интересы жителей Незалежной. Также она добавила, что новую конституцию нужно принимать не в парламенте, а на всенародном референдуме.
«Нам нужна конституция, как Библия, которую невозможно не выполнить, и которая реально изменит нашу жизнь», - заключает политик.

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