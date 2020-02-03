Тимошенко потребовала признать, что Украина «летит в пропасть»

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе заседания Согласительного совета Верховной рады заявила, что нужно «честно признать», что Украина «просто летит в пропасть».

Об этом информирует «Украина.ру».

«По всем экономическим показателям страна просто летит в пропасть, вы должны это честно признать», — сказала она.

Тимошенко заявила, что на Украине на протяжении последних пяти месяцев фиксируется падение производства, при этом госбюджет за январь был недовыполнен на 13,8 млрд гривен.

По её словам, «когда ситуация такая, необходимо немедленно собирать» Совет национальной безопасности и обороны Украины и разбираться, почему в стране «на ровном месте летит экономика».

Ранее партия Тимошенко предложила установить лимит на зарплаты чиновников.