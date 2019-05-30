Тимошенко потребовала переговоры с Россией "с чистого листа" с одним "но"

На Украине предложили начать переговоры с Россией "с чистого листа". С инициативой выступила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Минский процесс по урегулированию в Донбассе не принёс желательных результатов и "с самого начала был ошибочным", заявила украинский политик.

"Мы за то, чтобы переговоры начинались с чистого листа - эффективные, справедливые, без категорической сдачи позиций Украины", - сказала Тимошенко во время трансляции в Facebook.

В частности, она предлагает урегулировать конфликт в Донбассе на базе Будапештского меморандума, то есть с привлечением к переговорам США и других стран, которые гарантировали безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия. Данный план Тимошенко озвучивала ещё во время своей президентской предвыборной программы. Ещё тогда многие аналитики и эксперты указывали на то, что данный вариант переговоров вряд ли жизнеспособен.