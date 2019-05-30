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Тимошенко потребовала переговоры с Россией "с чистого листа" с одним "но"
30 мая 2019, 21:09 • 137 • Политика
Юлия Тимошенко заявил, что переговоры с Россией необходимо начать "с чистого листа", но "без категорической сдачи позиций Украины".
На Украине предложили начать переговоры с Россией "с чистого листа". С инициативой выступила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Минский процесс по урегулированию в Донбассе не принёс желательных результатов и "с самого начала был ошибочным", заявила украинский политик.
В частности, она предлагает урегулировать конфликт в Донбассе на базе Будапештского меморандума, то есть с привлечением к переговорам США и других стран, которые гарантировали безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия. Данный план Тимошенко озвучивала ещё во время своей президентской предвыборной программы. Ещё тогда многие аналитики и эксперты указывали на то, что данный вариант переговоров вряд ли жизнеспособен.
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