Тимошенко: Порошенко «и близко не попадает» во второй тур президентских выборов

Кандидат на пост президента Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко оценила шансы действующего главы государства Петра Порошенко пройти во второй тур президентских выборов в стране.

«Мы знаем реальное состояние дел, и мы знаем, что Порошенко и близко не попадает во второй тур, и не попадёт», — цитирует Тимошенко портал «Вести».

По словам политика, фальсификации не помогут Порошенко одержать победу в ходе президентской гонки.

«Мы этого не допустим», — заключила Тимошенко.

Ранее сообщалось, что, по данным опроса, проведённого Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс», шоумен Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге на Украине. За кандидата готовы отдать свои голоса 23,8% жителей страны.

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на Украине.