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Тимошенко: Порошенко «и близко не попадает» во второй тур президентских выборов

22 февраля 2019, 17:39  •  93 • Украина
Кандидат на пост президента Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко оценила шансы действующего главы государства Петра Порошенко пройти во второй тур президентских выборов в стране.
 
Reuters
 

«Мы знаем реальное состояние дел, и мы знаем, что Порошенко и близко не попадает во второй тур, и не попадёт», — цитирует Тимошенко портал «Вести».

По словам политика, фальсификации не помогут Порошенко одержать победу в ходе президентской гонки. 

«Мы этого не допустим», — заключила Тимошенко.

Ранее сообщалось, что, по данным опроса, проведённого Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс», шоумен Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге на Украине. За кандидата готовы отдать свои голоса 23,8% жителей страны.

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на Украине.

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