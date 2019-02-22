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Тимошенко: Порошенко «и близко не попадает» во второй тур президентских выборов
22 февраля 2019, 17:39 • 93 • Украина
Кандидат на пост президента Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко оценила шансы действующего главы государства Петра Порошенко пройти во второй тур президентских выборов в стране.
Reuters
«Мы знаем реальное состояние дел, и мы знаем, что Порошенко и близко не попадает во второй тур, и не попадёт», — цитирует Тимошенко портал «Вести».
По словам политика, фальсификации не помогут Порошенко одержать победу в ходе президентской гонки.
«Мы этого не допустим», — заключила Тимошенко.
Ранее сообщалось, что, по данным опроса, проведённого Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс», шоумен Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге на Украине. За кандидата готовы отдать свои голоса 23,8% жителей страны.
Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на Украине.
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