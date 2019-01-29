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Тимошенко пообещала привлечь Порошенко к ответственности за коррупцию

29 января 2019, 02:09  •  75 • Украина
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила на брифинге в ЦИК после получения удостоверения кандидата на пост президента Украины, что если она станет главой государства, то привлечёт украинского лидера Петра Порошенко к ответственности за коррупцию в стране.
 
РИА Новости © Стрингер
 

«Коррупция поглотила всю страну, она держится на действующем президенте Порошенко. Он будет отвечать после выборов за всё: и за коррупцию при поставке техники с его заводов для армии, и за торговлю на крови. Он будет нести ответственность за то, что пять лет занимался разрушением страны», — цитирует Тимошенко Интерфакс-Украина. 

Ранее Тимошенко заявила, что украинские власти во главе с Порошенко установили монополию на медийное пространство.

Также она обвинила президента Украины в политических репрессиях.

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