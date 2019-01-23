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Тимошенко подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины

23 января 2019, 15:24  •  53 • Украина
Центральная избирательная комиссия Украины приняла документы от лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко на регистрацию кандидатом в президенты страны. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока.
 
Reuters
 

«ЦИК приняла документы кандидата на должность президента Украины», — написала Сорока на своей странице в социальной сети Facebook. 

Как уточняет РИА Новости, ЦИК примет решение по кандидатуре Тимошенко в течение пяти дней.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ФАН оценил шансы лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко победить на президентских выборах.

Ранее сообщалось, что Центризбирком России направил в российский МИД список экспертов, которые могут стать наблюдателями на выборах президента Украины в составе миссии ОБСЕ.

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