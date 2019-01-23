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Тимошенко планирует добиться "возвращения" Крыма и Донбасса по Будапештскому меморандуму
23 января 2019, 13:54 • 180 • Политика
По мнению кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко, переговоры в Минске исчерпали себя, поэтому нужно вернуться к положениям Будапештского меморандума, что якобы позволит Киеву "вернуть" Крым и Донбасс.
22 января в Киеве прошел "Форум единения", на котором лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко была выдвинута в качестве официального кандидата на выборы президента Украины.
В рамках выступления политик вновь заявила о том, что переговоры в Минске якобы исчерпали себя. Поэтому она призывает вернуться к положениям Будапештского меморандума, добившись от подписавших его сторон возвращения Донбасса и Крымского полуострова под контроль Киева.
Как утверждает Тимошенко, на данных территориях якобы живет множество "украинских патриотов", желающих "освободиться" от "врага".
Напомним, в октябре 2018 года Юлия Тимошенко представила свою предвыборную программу под названием "Новый курс Украины".
По словам лидера "Батькивщины", необходимо разработать и принять новую конституцию, которая позволит предоставить все необходимые полномочия всем общинам, оставив Украину унитарным государством. Она также предложила сформировать международный фонд восстановления Донбасса, активизировать борьбу с коррупцией, провести саммит "Будапешт+" и взыскать с Москвы 100 миллиардов евро за Крым.
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