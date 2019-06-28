Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Теперь ты обязан опозориться в твиттере
"G20 ничего не решает, там НЕТ ЛИДЕРА!" Шахназаров о спасительной СИЛЕ...
Максим Шевченко. На чём держится российская элита
"Так колотило, что сама испугалась": Меркель сфотографировали на G20 в...
Главная / Украина

Тимошенко оценила конфликт Зеленского и Климкина

28 июня 2019, 20:24  •  121 • Украина
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко прокомментировала конфликт президента Украины Владимира Зеленского с главой МИД страны Павлом Климкиным.
 
© Михаил Палинчак РИА Новости
 

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Вчера весь мир наблюдал за публичной «перепалкой» между нашим президентом и министром иностранных дел Украины. Стыдно, больно и крайне опасно для государства. Президент признался, что о направлениях внешней политики узнаёт из интернета, а министр заявил, что он больше не желает помогать президенту, что у него с ним «различия» по стратегическим и тактическим вопросам», — отметила она.

По её мнению, это очень «опасная турбулентность в управлении», которая грозит Украине уничтожением.

Ранее Зеленский заявил, что узнаёт о действиях внешнеполитического ведомства страны из интернета. Позднее Климкин ответил на претензии главы Украины. На фоне данного конфликта премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



121
Источник
Похожие новости
27 июня 2019, 21:39
«Выход на устойчивую нормализацию»: какие вопросы обсудят мировые лидеры на саммите G20 в Осаке
27 июня 2019, 21:39
Зеленский прокомментировал ситуацию с ПАСЕ и Россией
28 июня 2019, 13:54
В Крыму назвали сумму «упущенных выгод» за период в составе Украины
28 июня 2019, 17:09
Медведчук рассказал о переговорах по поводу освобождения Вышинского
28 июня 2019, 13:54
Депутаты Рады представили в Париже свой мирный план по Донбассу
27 июня 2019, 21:39
Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июня 2019, 10:24
Пустые хранилища: на Украине заявили о критическом дефиците газа
26 июня 2019, 03:39
Оставили позиции: ВСУ покидают Донбасс?
22 июня 2019, 03:39
В Киеве «оттепель» - люди без страха говорят на русском
23 июня 2019, 13:54
"Ни туристов, ни денег, ничего от вас не надо!" Грузинские бизнесмены приготовились к разорению - СМИ
23 июня 2019, 13:54
"Шери, лично вам должны?" Мария Захарова тонко протроллила президента Грузии за слова о долгах российских туристов
27 июня 2019, 12:09
"Мою страну оккупировали на 20 процентов": Русские начали имперский флешмоб в Сети
26 июня 2019, 03:39
"За этим стоит Чудак": Киев избавляется от проспектов Бандеры и Шухевича, несогласные ищут виновных
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.