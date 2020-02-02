Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Столетие Тартуского мира. Эстония открывает ящик Пандоры
Эвакуировать русских из Китая будут самолёты ВКС России. Песков уточнил, когда п...
Потрясающий символизм: Британии наступил Brexit
Евреев и арабов мог бы сплотить здоровый израильский национализм
Главная / Украина

Тимошенко опубликовала «объявление о продаже» партии Зеленского

02 февраля 2020, 12:54  •  170 • Украина
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в своём Facebook опубликовала «объявление о продаже» депутатов партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
 
globallookpress.com
 

Таким образом она прокомментировала заявление депутата Верховной рады от «Слуги народа» Евгения Брагара, посоветовавшего пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за услуги ЖКХ.

«У меня есть объявление: «Продаются слуги народа. Особой породы: без мозгов и совести. Цена символическая», — написала Тимошенко.

По словам политика, заявление Брагара является «позором и стыдом».

Ранее Брагар, комментируя жалобу украинской пенсионерки на стоимость коммунальных услуг на Украине, посоветовал женщине продать собаку элитной породы, если она у неё есть, и оплатить услуги ЖКХ.

Позже он извинился за своё заявление, объяснив, что «хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



170
Источник
Похожие новости
01 февраля 2020, 17:39
Румынские академики выступили против молдавского языка
01 февраля 2020, 01:09
Гончарук поручил организовать эвакуацию украинцев из Китая
01 февраля 2020, 17:24
На Ровенской АЭС произошло отключение третьего энергоблока
02 февраля 2020, 03:09
Высокий гость из-за океана: почему США начали проявлять активный интерес к Белоруссии
01 февраля 2020, 20:39
Депутат Рады предложил пенсионерке продать собаку для оплаты услуг ЖКХ
02 февраля 2020, 12:54
Тимошенко опубликовала «объявление о продаже» партии Зеленского
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 февраля 2020, 00:09
"Новый уровень маразма": Вассерман объяснил, для чего Goldman Sachs устроил...
02 февраля 2020, 03:24
В Госдуме оценили идею Киева продавать воду в Крым
02 февраля 2020, 06:39
Нефть и отмена санкций в обмен на сотрудничество с НАТО? О чём говорили Лукашенко и г...
02 февраля 2020, 03:24
Почему не работают санкции против России: Сатановский дал подсказку финансовым аналит...
02 февраля 2020, 03:09
Высокий гость из-за океана: почему США начали проявлять активный интерес к Белоруссии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 января 2020, 18:09
Зачистка в Идлибе: Турок неприятно удивили в Сирии "сюрпризом от русских"
28 января 2020, 03:09
...а мужики-то не знают! Россия давно банкрот (Руслан Осташко)
31 января 2020, 22:09
Новое столкновение — спустя 107 лет: Правительство США обвинили в сокрытии фактов о "Титанике"
27 января 2020, 07:39
В Донецке за фейки арестован член Общественной палаты
27 января 2020, 17:24
"Верните Техас законному владельцу": Заикнувшийся о Мексике Пушков вызвал ропот в США
31 января 2020, 09:09
Свидетеля по делу МН17 защищать не захотели: "забрать" Цемаха могут и Украина, и Нидерланды
29 января 2020, 06:39
Семь отличий команды Мишустина от правительства Медведева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.