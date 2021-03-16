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Тимошенко объявила внешнее управление Украиной бестолковым
16 марта 2021, 20:35 • 167 • Политика
"Газовая принцесса" согласилась стать посредником власти при смене курса Незалежной
Незалежная пребывает под "бессмысленным внешним управлением". Об этом заявила глава "Батькивщины", депутат Верховной рады Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24".
"Когда я увидела, насколько тяжелая экономическая, медицинская, социальная ситуация, насколько все это загнано в тупик, я просто вышла и сказала: слушайте, дальше это уже может быть невозобновляемым, мы просто можем пройти точку невозврата", – цитирует "газовую принцессу" агентство "Украинские новости".
Представитель оппозиционных сил призвала киевский режим немедленно создать сильное национальное правительство. Пани Тимошенко предложила свою кандидатуру в качестве союзника власти, если президент страны Владимир Зеленский изменит курс развития соборной с внешнего "бессмысленного управления" на политику, которая восстановит отрасли экономики.
"Если вы готовы изменить стратегию, я готова стать рядом с вами, вся моя команда готова быть рядом, и мы поможем поднять страну из этих обломков", – подытожила политик.
Ранее в феврале известный украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя блокировку властями Незалежной местных оппозиционных телеканалов и наложение санкций против собственных граждан вне судебных решений, высказал точку зрения, что все это происходит не без указки Вашингтона. По его словам, "американцы даже не заботятся о том, что это выглядит, как унижение".
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