Юлия Тимошенко. Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

"Газовая принцесса" согласилась стать посредником власти при смене курса Незалежной

Незалежная пребывает под "бессмысленным внешним управлением". Об этом заявила глава "Батькивщины", депутат Верховной рады Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24".

"Когда я увидела, насколько тяжелая экономическая, медицинская, социальная ситуация, насколько все это загнано в тупик, я просто вышла и сказала: слушайте, дальше это уже может быть невозобновляемым, мы просто можем пройти точку невозврата", – цитирует "газовую принцессу" агентство "Украинские новости".

Представитель оппозиционных сил призвала киевский режим немедленно создать сильное национальное правительство. Пани Тимошенко предложила свою кандидатуру в качестве союзника власти, если президент страны Владимир Зеленский изменит курс развития соборной с внешнего "бессмысленного управления" на политику, которая восстановит отрасли экономики.

"Если вы готовы изменить стратегию, я готова стать рядом с вами, вся моя команда готова быть рядом, и мы поможем поднять страну из этих обломков", – подытожила политик.

Ранее в феврале известный украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя блокировку властями Незалежной местных оппозиционных телеканалов и наложение санкций против собственных граждан вне судебных решений, высказал точку зрения, что все это происходит не без указки Вашингтона. По его словам, "американцы даже не заботятся о том, что это выглядит, как унижение".

