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Тимошенко объявила о начале формирования военного кабинета

30 октября 2018, 14:09  •  147 • Украина
Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила, что начала формировать военный кабинет.
 
РИА Новости
 

Она отметила, что её команда приступает к разработке стратегических документов и законопроектов, которые будут обеспечивать их воплощение в жизнь по строгому плану.

«Для выполнения этой работы и детальной разработки стратегии мира я объявляю начало формирования военного кабинета, состав которого будет обнародован ко дню президентских выборов», — цитирует Тимошенко Интерфакс-Украина.

Политик сообщила, что координировать создание кабинета будет экс-депутат Андрей Сенченко.

Ранее ФАН передавало, что Тимошенко представила свою программу «Новый курс Украины».

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