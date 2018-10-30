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Тимошенко объявила о начале формирования военного кабинета
30 октября 2018, 14:09 • 147 • Украина
Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила, что начала формировать военный кабинет.
РИА Новости
Она отметила, что её команда приступает к разработке стратегических документов и законопроектов, которые будут обеспечивать их воплощение в жизнь по строгому плану.
«Для выполнения этой работы и детальной разработки стратегии мира я объявляю начало формирования военного кабинета, состав которого будет обнародован ко дню президентских выборов», — цитирует Тимошенко Интерфакс-Украина.
Политик сообщила, что координировать создание кабинета будет экс-депутат Андрей Сенченко.
Ранее ФАН передавало, что Тимошенко представила свою программу «Новый курс Украины».
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