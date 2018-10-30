Тимошенко объявила о начале формирования военного кабинета

Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила, что начала формировать военный кабинет.

Она отметила, что её команда приступает к разработке стратегических документов и законопроектов, которые будут обеспечивать их воплощение в жизнь по строгому плану.

«Для выполнения этой работы и детальной разработки стратегии мира я объявляю начало формирования военного кабинета, состав которого будет обнародован ко дню президентских выборов», — цитирует Тимошенко Интерфакс-Украина.

Политик сообщила, что координировать создание кабинета будет экс-депутат Андрей Сенченко.

Ранее ФАН передавало, что Тимошенко представила свою программу «Новый курс Украины».