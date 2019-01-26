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Тимошенко обвинила Порошенко в захвате медийного пространства
26 января 2019, 22:09 • 77 • Украина
Лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти во главе с действующим главой страны Петром Порошенко установили монополию на медийное пространство.
Reuters
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
По её мнению, весь информационный рынок Украины превращён в «фабрику тотальных манипуляций общественным мнением».
«СМИ должны быть лояльными лично к президенту Порошенко, чтобы не иметь проблем со своей деятельностью. Телевизионные каналы и частоты на вещание раздаются друзьям и партнёрам президента, сам президент участвует в узурпации информационного пространства через аффилированных лиц», — написала она.
Как отметила Тимошенко, попытки выйти за пределы лояльности к власти заканчиваются угрозами, репрессиями, закрытием программ и проектов, травлей, преследованием.
Ранее глава фракции «Батькивщина» сообщила, что в Киеве неизвестные напали на съёмочную группу программы «Стоп коррупции».
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ФАН оценил шансы Тимошенко победить на президентских выборах.
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