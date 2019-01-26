Тимошенко обвинила Порошенко в захвате медийного пространства

Лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти во главе с действующим главой страны Петром Порошенко установили монополию на медийное пространство.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По её мнению, весь информационный рынок Украины превращён в «фабрику тотальных манипуляций общественным мнением».

«СМИ должны быть лояльными лично к президенту Порошенко, чтобы не иметь проблем со своей деятельностью. Телевизионные каналы и частоты на вещание раздаются друзьям и партнёрам президента, сам президент участвует в узурпации информационного пространства через аффилированных лиц», — написала она.

Как отметила Тимошенко, попытки выйти за пределы лояльности к власти заканчиваются угрозами, репрессиями, закрытием программ и проектов, травлей, преследованием.

Ранее глава фракции «Батькивщина» сообщила, что в Киеве неизвестные напали на съёмочную группу программы «Стоп коррупции».

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ФАН оценил шансы Тимошенко победить на президентских выборах.