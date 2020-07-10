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Тимошенко обвинила Порошенко и Зеленского в грабеже Украины

10 июля 2020, 20:00  •  77 • Политика
Юлия Тимошенко. Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
"Газовая принцесса" объявила, что у "Нафтогаза" появилась новая коррупционная крыша
Президент Украины Владимир Зеленский пошел тропой своего предшественника Петра Порошенко, продолжив также грабить украинцев и государство. Экс-комик не стал бороться с коррупцией, а просто начал на ней зарабатывать деньги. Об этом заявила депутат Верховной рады, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
Она отметила, что при Порошенко в украинском "Нафтогазе" пять лет была масштабная коррупция, в результате которой из соборной были выведены "миллиарды" средств. По ее словам, новый лидер государства, вступив в должность, прежде всего должен был бы уволить главу компании Андрея Коболева и провести фундаментальную проверку в "Нафтогазе".
Однако ничего этого не произошло, как и уменьшения тарифов для населения, и все это говорит о "наследственности" такой политики в стране, потому "меняется Порошенко на Зеленского", но не происходит изменений в системе власти, сказала "газовая принцесса" в эфире телеканала "NewsOne".
Депутат указала на тот факт, что за период эпидемии коронавируса на Европейской бирже, где якобы покупает сырье Незалежная, цены на голубое топливо упали в три раза, но в платежках украинцев это никак не отразилось.
"Это означает, что продолжают и дальше зарабатывать на горе и бедности людей... Поменялась фамилия президента, но все махинации, которые были при Порошенко, когда нас объявили самой коррумпированной страной континента, продолжаются при Зеленском, все то же самое", – цитирует издание "ПолитНавигатор" пани Тимошенко.
Кроме того, добавила она, Украиной продолжают управлять внешние структуры. Депутат подчеркнула, что у коррупции на газовых тарифах в "Нафтогазе" просто появилась "новая крыша, новый президент", который также сейчас "зарабатывает на этом деньги".
Ранее Юлия Владимировна в этом же интервью, комментируя обнародованные накануне скандальные пленки телефонных переговоров пятого президента Украины с лидером РФ Владимиром Путиным и ныне экс-вице-президента США Джо Байдена в 2015 г., назвала пана Порошенко фейковым патриотом. Впрочем, как и всю его политику.

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