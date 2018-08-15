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Тимошенко обнаружила на Украине рабовладельческий строй

15 августа 2018, 01:54  •  26 • В мире
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко признала, что постмайданный режим превратил Украину в "банановую республику" и поставил подавляющее большинство украинцев на грань выживания
Автор:
Павленко Дмитрий
Предвыборная борьба в Незалежной начинает набирать обороты. И по мере приближения к важной, а для кого-то и поистине судьбоносной дате – 31 марта 2019 года - её накал будет только усиливаться, проливая на белый свет все новые и новые потоки критики и убойного компромата в отношении главных действующих лиц избирательной гонки.
Пока действующий «гарант украинской конституции» в ходе кратковременных перерывов между визитами милых пушистых представительниц лесной фауны активно рекламирует в своих соцсетях «новую» «украинскую» военную технику (мы не случайно взяли в кавычки оба этих слова, так как выдавать прошедшие неглубокую модернизацию старые советские образцы вооружения за принципиально новые и украинские, это значит держать своих избирателей за полных дураков) и позиционирует себя в качестве единственного спасителя Украины от «российской агрессии», его оппоненты взяли на вооружение куда более насущные для каждого гражданина Незалежной вопросы выживания. Да-да, именно этим словом можно охарактеризовать процесс современного бытия 90% украинцев. Именно нищета и крайне низкий уровень жизни являются тем единственным фактором, в котором действительно едины все части некогда самой богатой из советских республик. Желание заработать на жизнь, чтобы прокормить семью, по данным социологических опросов, беспокоит большинство украинцев.
Президент Украины Петр Порошенко (справа). Фото: Drop of Light / Shutterstock.com
«Банановая республика» без бананов
Так, проведенный в июне 2018 года социологической группой «Рейтинг» опрос общественного мнения показал, что почти 60% граждан Незалежной заявили об ухудшении своего экономического положения за последние полгода. При этом более состоятельные с экономической точки зрения юго-восточные «антимайданные» регионы беднеют гораздо быстрее, чем «промайданные» западные и центральные. Более 55% украинцев называют ключевой государственной проблемой процветающие взяточничество и коррупцию, треть опрошенных жалуются на безработицу. Как следствие - рост миграционных настроений на Украине.

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