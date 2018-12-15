Тимошенко назвала переломным событием создание «новой церкви» на Украине

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что создание «новой церкви» на Украине является «переломным событием». Об этом она написала в своём Facebook.

Тимошенко отметила, что «искренне поздравляет» Украину с созданием церковной структуры и избранием её первого предстоятеля.

«Это переломное событие! Событие, к которому украинская нация шла столетиями», — написала Тимошенко.

По её словам, для украинцев это является «новой точкой отсчёта свободы на тернистом пути за право быть свободным народом».

Ранее украинский президент Пётр Порошенко заявил, что в стране создана Украинская поместная автокефальная церковь. Предстоятелем новой церковной структуры избран митрополит УПЦ КП Епифаний Думенко.

В РПЦ считают неканоническим создание «новой церкви» на Украине, а также избрание её предстоятеля.