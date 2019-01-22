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Тимошенко назвала условие для своей отставки в случае избрания президентом
22 января 2019, 17:39 • 59 • Украина
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала в случае победы на президентских выборах уйти в отставку, если за первые 100 дней работы она не сможет добиться результатов.
Reuters
Об этом информирует Интерфакс-Украина.
«Если за первые 100 дней я на посту президента не смогу сломать старую систему, не смогу показать вам результатов, я просто уйду с президентского поста», — сказала она.
Также она продемонстрировала документ под названием «Соглашение кандидата в президенты Юлии Тимошенко с гражданами Украины». По её словам, в нём содержится список того, что она планирует осуществить в случае избрания.
Ранее партия «Батькивщина» выдвинула Тимошенко кандидатом на выборах президента Украины.
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