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Тимошенко назвала условие для своей отставки в случае избрания президентом

22 января 2019, 17:39  •  59 • Украина
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала в случае победы на президентских выборах уйти в отставку, если за первые 100 дней работы она не сможет добиться результатов.
 
Reuters
 

Об этом информирует Интерфакс-Украина.

«Если за первые 100 дней я на посту президента не смогу сломать старую систему, не смогу показать вам результатов, я просто уйду с президентского поста», — сказала она.

Также она продемонстрировала документ под названием «Соглашение кандидата в президенты Юлии Тимошенко с гражданами Украины». По её словам, в нём содержится список того, что она планирует осуществить в случае избрания.

Ранее партия «Батькивщина» выдвинула Тимошенко кандидатом на выборах президента Украины.

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