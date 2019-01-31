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Тимошенко назвала происходящее в газовой сфере Украины «большим обманом»
31 января 2019, 22:24 • 21 • Украина
Глава украинской партии «Батькивщина» и кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко назвала происходящее в газовой сфере Украины «большим обманом и коррупцией».
Reuters
Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.
«То, что происходит в газовой сфере сейчас, — это большой обман и коррупция. Дешёвого газа собственной добычи нам хватает на все нужды населения и бюджетной сферы. Но сейчас людей заставляют платить за газ по мифическим и завышенным «европейским» ценам», — отметила она.
В сентябре политолог Игорь Рябов прокомментировал ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о «колоссальных запасах газа» в стране.
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН также отреагировал на данные оценки запасов газа на Украине.
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