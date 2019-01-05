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Тимошенко назвала предоставленный ПЦУ томос стимулом к единству Украины
05 января 2019, 18:24 • 106 • Украина
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook прокомментировала подписание константинопольским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии новой церковной структуры страны — Православной церкви Украины (ПЦУ).
Reuters
«Томос — это маркер. Это символ духовной идентификации нации и огромный стимул к единству Украины», — написала она.
Ранее стало известно, что патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ.
В свою очередь, в Русской православной церкви заявили, что он не имеет канонической силы.
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