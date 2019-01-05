Тимошенко назвала предоставленный ПЦУ томос стимулом к единству Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook прокомментировала подписание константинопольским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии новой церковной структуры страны — Православной церкви Украины (ПЦУ).

«Томос — это маркер. Это символ духовной идентификации нации и огромный стимул к единству Украины», — написала она.

Ранее стало известно, что патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ.

В свою очередь, в Русской православной церкви заявили, что он не имеет канонической силы.