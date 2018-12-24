Тимошенко назвала избирательным армагеддоном местные выборы на Украине

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о массовых нарушениях на прошедших в воскресенье, 23 декабря, выборах глав территориальных общин, назвав их армагеддоном.

«Выборы были страшные. Я много лет в политике, всё видела... но то, что увидела сейчас — это экстраординарно. Когда бюллетени печатались на ксероксе, бюллетени были абсолютно не защищены, когда неизвестно откуда приносят 100 фальшивых бюллетеней уже с пометками», — цитирует ТАСС Тимошенко.

По её словам, имел место «подкуп масштабный по всем каналам, которые имеют действующие народные депутаты, принимавшие участие на стороне власти».

Она указала на возвращение «той недоброй традиции, когда большой процент людей голосовал на дому, причём без каких-либо справок».

«Это, по сути, был избирательный армагеддон, когда фальсификации, принуждение, подкуп — всё это было в наличии. Ломали людей, принуждали сниматься с выборов, а тех, кто хотел идти на выборы путём самовыдвижения, «через колено» власть принудила идти от Блока Петра Порошенко», — добавила она.

Тимошенко, вместе с тем, заявила о «впечатляющих результатах» своей партии.

«По выборам глав территориальных общин, которые шли от партии, результат следующий: абсолютное первое место с большим отрывом, с результатом 35,7% заняла партия «Батькивщина», — указала она.

Ранее Тимошенко обвинила президента Украины Петра Порошенко в политических репрессиях.