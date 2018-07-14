Тимошенко нашла способ вернуть Крым

Юлия Тимошенко, глава украинской партии «Батькивщина», рассказала о способе вернуть Крым под юрисдикцию Киева. Как сообщает ФАН, Тимошенко заявила, что «Крым необходимо вернуть на Украину» и «нельзя допустить теневой легализации» воссоединения полуострова с Россией.

Бывшая премьер-министр Украины заявила также, что Крым — украинская территория, и «никто не может с нами вести разговор о том, чтобы отдать ее часть». По мнению Тимошенко, украинская власть «не позволит этого сделать».

Чтобы вернуть Крым в состав Украины, Тимошенко предложила создать «мощную вооруженную армию, способную защитить границы и прекратить войну». Кроме того, Тимошенко посетовала, что Украина не вступила в НАТО в 1990-х годах.

По мнению экс-премьера, нельзя позволить мировому сообществу разделить «вопрос Крыма и Донбасса». Более того, Тимошенко предложила вновь провести переговоры «в будапештском формате», чтобы «достичь мира».

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации, их статус закреплен в Конституции РФ. Решение о воссоединении полуострова с Россией приняли сами крымчане: почти 96% избирателей на общенародном референдуме проголосовали в пользу возвращения полуострова в состав РФ.

Напомним также, что Будапештский меморандум — подписанный в декабре 1994 года документ, гарантирующий территориальную целостность Украины взамен на полный отказ Киевом от ядерных вооружений СССР.

Меморандум был подписан Россией, Великобританией, США и Украиной. Киев обвиняет Россию в нарушении положений Будапештского меморандума, но Россия отвергает обвинения и заявляет, что референдум в Крыму не противоречил этому документу.

МИД России, отвечая на высказываемые опасения по поводу возможного отрицательного влияния крымских событий на соблюдение режима нераспространения ядерного оружия, заявил, что обязательства России по Будапештскому меморандуму касаются исключительно недопустимости применения и угрозы применения ядерного оружия.

Ситуация в Крыму, согласно заявлению российского внешнеполитического ведомства, вызвана исключительно внутриукраинскими процессами, которые не имеют ничего общего с Россией и Будапештским меморандумом.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вооруженные силы Украины входят в топ-10 лучших армий Европы и занимают первое место среди армий стран, которые не являются государствами-членами Североатлантического альянса.

Кроме того, по словам Порошенко, на данный момент украинские власти работают над тем, чтобы сектор обороны и безопасности соответствовал стандартам НАТО.

Стоит отметить, что Украина отказалась от внеблокового статуса в начале зимы 2014 года. Вскоре Киев принял новую цель внешней политики — вступление в НАТО. Для этого Украина обязана к 2020 году обеспечить полную совместимость и соответствие всех родов войск ВСУ с армиями альянса.

По данным РИА «Новости», для соответствия критериям НАТО Киеву потребуется около 20 лет. Вступление в альянс поддерживают в основном жители западного и центрального регионов Украины, а юг и восток страны выступают против.

В июне 2018 года украинские депутаты Верховной Рады приняли закон «О национальной безопасности», по их словам — открывающий Украине дорогу в НАТО. Спикер рады Андрей Парубий заявил в интервью украинскому телеканалу «112», что «этот закон важен не только для реформирования ВСУ, но и для приведения их к стандартам НАТО». По словам Парубия, крайне важно было принять этот закон до саммита НАТО в Брюсселе, проходящего прямо сейчас — 11-12 июля. В тоже время критики документа утверждают, что Киев самостоятельно ставит себя в зависимое положение от НАТО, но при этом не заручается никакими гарантиями.

Взаимодействие между Украиной и НАТО началось еще в 1991 году, когда сразу же после развала СССР независимый Киев решил присоединиться к Совету североатлантического сотрудничества. В 2005 году, после «оранжевой революции»,

при президенте Викторе Ющенко Украина решила вступить в НАТО «в ускоренном режиме», но получила отказ со стороны Германии и Франции. При Викторе Януковиче «курс на НАТО» был убран в долгий ящик, но после государственного переворота в 2014 году Петр Порошенко и его правительство решили вернуться к попыткам вступить в альянс.

Тем не менее заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер подчеркнула, что перед Киевом лежит «очень долгий и тяжелый путь». Одним из препятствий для Украины является член альянса — Венгрия. Как сообщает НСН, позиция Будапешта по вопросу членства Украины в Североатлантическом альянсе не изменится, пока на Украине ущемляют права этнических меньшинств, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в сообщении на сайте дипломатического ведомства.