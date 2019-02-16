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Тимошенко намерена договориться с МВФ по поводу цены на газ

16 февраля 2019, 21:54  •  79 • Украина
Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко собирается договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе финансирования, которая будет учитывать снижение цены на газ для украинцев.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает её фракция.

«Положитесь на наше искусство переговоров с Международным валютным фондом», — заявила Тимошенко перед встречей с главой МВФ Кристиной Лагард.

Политик указала, что для Украины очень важно продолжать сотрудничество с фондом, но при этом необходимо учитывать интересы украинцев.

Глава «Батькивщины» добавила, что она намерена выиграть не только президентские выборы, но и парламентские, после чего она будет в состоянии уменьшить цены на газ согласно имеющемуся у неё плану.

Ранее Тимошенко назвала происходящее в газовой сфере Украины «большим обманом».

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