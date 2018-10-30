|
Тимошенко намерена добиться от России €100 млрд компенсации за Крым
30 октября 2018, 17:24 • 168 • Украина
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах президента Украины намерена добиться от России компенсации убытков, якобы нанесённых утратой Донбасса и Крыма.
© Serguei Fomine globallookpress.com
«Если все пострадавшие украинские граждане подадут иски против государства-агрессора, то общая сумма претензий, рассчитанных согласно практике Европейского суда по правам человека, превысит €100 млрд. Это масштаб того, что могут получить наши граждане за изуродованную жизнь», — приводятся слова Тимошенко на сайте её партии.
Тимошенко заверила, что новая власть «проведёт тщательную инвентаризацию причинённого Россией вреда и заставит Кремль заплатить за агрессию против Украины».
Пр её словам, её команда установила и задокументировала несколько тысяч фактов причинения вреда конкретным гражданам.
Ранее Тимошенко рассказала, как Киеву вернуть Крым.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
Подпишитесь на нас
168
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
28 октября 2018, 16:54
|
28 октября 2018, 23:24
|
25 октября 2018, 17:24
|
27 октября 2018, 05:09
|
24 октября 2018, 02:24
|
25 октября 2018, 13:54
|
27 октября 2018, 08:24