Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что изменится в России в ноябре: Борьба с борщевиком, отдых на Ямайке и День нар...
Комсомол предали нынешние "элиты"
Американские десантники «перевооружились» с помощью броневиков из 1980-х
Массовое вымирание: Названа причина резкого сокращения численности диких животны...
Главная / Украина

Тимошенко намерена добиться от России €100 млрд компенсации за Крым

30 октября 2018, 17:24  •  168 • Украина
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах президента Украины намерена добиться от России компенсации убытков, якобы нанесённых утратой Донбасса и Крыма.
 
© Serguei Fomine globallookpress.com
 

«Если все пострадавшие украинские граждане подадут иски против государства-агрессора, то общая сумма претензий, рассчитанных согласно практике Европейского суда по правам человека, превысит €100 млрд. Это масштаб того, что могут получить наши граждане за изуродованную жизнь», — приводятся слова Тимошенко на сайте её партии.

Тимошенко заверила, что новая власть «проведёт тщательную инвентаризацию причинённого Россией вреда и заставит Кремль заплатить за агрессию против Украины».

Пр её словам, её команда установила и задокументировала несколько тысяч фактов причинения вреда конкретным гражданам.

Ранее Тимошенко рассказала, как Киеву вернуть Крым.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

168
Источник
Похожие новости
30 октября 2018, 14:09
Украинская певица Приходько уходит в политику
29 октября 2018, 21:54
В Эстонии в два раза выросло число приехавших на заработки украинцев
30 октября 2018, 01:09
В Госдуме оценили реакцию Гройсмана на идею отменить повышение цен на газ для украинцев

30 октября 2018, 04:39
Молдавскую эрзац-демократию снова используют против Додона
30 октября 2018, 17:24
Экипаж задержанного судна «Норд» обменяли на украинских моряков
30 октября 2018, 10:39
Миротворческая миссия Лукашенко
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
28 октября 2018, 16:54
Белоруссия в нагрузку: РФ накрыла Калининград «Самаркандом»
28 октября 2018, 23:24
Китай выходит на тропу войны. Кто станет первой жертвой?
25 октября 2018, 17:24
Русские и иранцы терпят поражение в Сирии
27 октября 2018, 05:09
Разгромит ли НАТО Россию за 10 дней? (Руслан Осташко)
24 октября 2018, 02:24
У самого дорогого самолета в истории авиации случилось ЧП в воздухе
25 октября 2018, 13:54
«Наводнение, дождь не прекращается»: жители Краснодарского края рассказали о ЧС из-за ливней
27 октября 2018, 08:24
Германия поставила точку в блефе Трампа: Европа выбрала Россию и газ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.