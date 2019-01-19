Тимошенко на примере платёжки за отопление десятилетней давности укорила украинское руководство

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко сравнила квитанции за коммунальные услуги за последние 10 лет и пришла к выводу, что сейчас жители Украины вынуждены платить за отопление в 15 раз больше, чем в 2009 году. Тимошенко укорила руководство страны, предупредив, что такая политика приведёт к обнищанию населения.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, баллотирующаяся на пост президента Украины, сообщила, что за последнее десятилетие плата за отопление в стране поднялась в 15 раз, передаёт информагентство Nation News. Сообщается, что Тимошенко проанализировала квитанции за услуги ЖКХ за последние 10 лет и сделала свой расчёт. О результатах она написала на странице в Facebook.

Украинский экс-премьер министр, опубликовала в качестве доказательства две квитанции за коммунальные услуги - за 2009 и 2019 год. В первом платёжном документе за отопление двухкомнатной квартиры в Киеве надо было заплатить 69,60 гривны (примерно 165 рублей по нынешнему курсу), а через 10 лет, в 2019 году, надо было уже отдать 1045 гривен (примерно 2,5 тысячи рублей).

Фаворит предстоящих президентских выборов на Украине отметила, что такая политика ведёт к обнищанию жителей страны.