Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Люди сознание теряют от такого зрелища»: почему жители Ржева вынуждены хоронить...
«Реальный ад»: как на Украине нацисты пытают людей
Первый из 150 "подозреваемых" по делу МН17? СБУ отчиталось о поимке во...
Сенатор поддержал упрощение получения гражданства для жителей Донбасса
Главная / Украина

Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов на пост премьера Украины

17 июля 2019, 19:24  •  67 • Украина
Согласно данным социологического опроса, кандидатуру лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко на пост премьер-министра Украины готовы поддержать 15,7% респондентов.
 
РИА Новости
 

Социологический опрос был проведён центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко, а результаты опубликованы на сайте Интерфакс-Украина.  

За лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко готовы отдать свой голос 13,5% респондентов, а 10,2% опрошенных считают лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко наиболее подходящим кандидатом на пост премьера.

Действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман может рассчитывать на поддержку 8,6% респондентов. Лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука в роли премьера видят 8,1% опрошенных. 

Остальные кандидаты не смогли набрать 8% голосов респондентов. 

Сообщается, что 9,4% опрошенных затруднились с ответом на данный вопрос.

Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
17 июля 2019, 03:09
Лавров надеется, что Киев конвертирует кредит доверия в реальные дела
17 июля 2019, 12:54
Зеленский изменил порядок службы в армии в случае военного положения
16 июля 2019, 23:54
На Украине завели дело из-за дискредитации партии Вакарчука
17 июля 2019, 19:24
Гройсман заявил о грязной политтехнологической игре на выборах в Раду
17 июля 2019, 09:39
Эксперт оценил слова о катастрофе на Украине без транзита газа
16 июля 2019, 20:39
КС Украины признал конституционным закон о декоммунизации
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 июля 2019, 03:24
На Украине появились первые жертвы предвыборной гонки? Найден мертвым кандидат в депу...
17 июля 2019, 13:09
"Редкий цинизм": В России призвали ответить на ультиматум ЕС по МН17 "...
17 июля 2019, 06:39
Убил пассажиров и напарника: Французы изложили жуткую версию гибели малазийского &quo...
17 июля 2019, 00:09
"Не устоял перед соблазном": Небензя жестко осадил постпреда Германии за сп...
17 июля 2019, 01:39
Киев снова перед выбором: Зеленский ведет себя как царь! Но хоть «Славу Украине» с ул...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 июля 2019, 06:39
Убил пассажиров и напарника: Французы изложили жуткую версию гибели малазийского "Боинга"
13 июля 2019, 01:54
Ненавидел русский язык, предлагал обмануть Донбасс: Список "подвигов" украинского "Габунии" с 24 канала
16 июля 2019, 17:39
"Украина прекратит существование" - Жириновский обратился к Турчинову с вразумительной речью
16 июля 2019, 12:39
Украинские вояки сбросили на себя полтонны взрывчатки
14 июля 2019, 13:39
Гигантский морской скат "попросил" сноркелистов вытащить у него крючки из-под глаз – видео
13 июля 2019, 21:24
Китай вводит против США первые настоящие санкции
12 июля 2019, 06:24
"Кроме слова "Путин" сказать ничего не может": В России нашли разгадку поведения "бесноватой" грузинской журналистки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.