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Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов на пост премьера Украины
17 июля 2019, 19:24 • 67 • Украина
Согласно данным социологического опроса, кандидатуру лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко на пост премьер-министра Украины готовы поддержать 15,7% респондентов.
РИА Новости
Социологический опрос был проведён центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко, а результаты опубликованы на сайте Интерфакс-Украина.
За лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко готовы отдать свой голос 13,5% респондентов, а 10,2% опрошенных считают лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко наиболее подходящим кандидатом на пост премьера.
Действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман может рассчитывать на поддержку 8,6% респондентов. Лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука в роли премьера видят 8,1% опрошенных.
Остальные кандидаты не смогли набрать 8% голосов респондентов.
Сообщается, что 9,4% опрошенных затруднились с ответом на данный вопрос.
Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
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