Тимошенко инициировала дело о банкротстве ГТС Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко инициировала возбуждение уголовного дела об искусственном доведении газотранспортной системы страны до банкротства.

«Мы подали в Государственное бюро расследований заявление о совершении преступления о доведении нашей газотранспортной системы искусственно, умышленно, планово до банкротства», — цитирует политика Интерфакс-Украина.

Тимошенко утверждает, что на самом деле никакого банкротства ГТС нет.

По её словам, премьер-министр Владимир Гройсман, экс-президент Пётр Порошенко и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев просто забрали эти деньги и разделили по своим офшорным счетам.

Ранее Тимошенко выразила уверенность, что Украина сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу.