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Тимошенко инициировала дело о банкротстве ГТС Украины
21 июня 2019, 16:09 • 72 • Украина
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко инициировала возбуждение уголовного дела об искусственном доведении газотранспортной системы страны до банкротства.
Reuters
«Мы подали в Государственное бюро расследований заявление о совершении преступления о доведении нашей газотранспортной системы искусственно, умышленно, планово до банкротства», — цитирует политика Интерфакс-Украина.
Тимошенко утверждает, что на самом деле никакого банкротства ГТС нет.
По её словам, премьер-министр Владимир Гройсман, экс-президент Пётр Порошенко и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев просто забрали эти деньги и разделили по своим офшорным счетам.
Ранее Тимошенко выразила уверенность, что Украина сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу.
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