Тимошенко и Аваков требуют от Запада 200 миллиардов долларов. «Тогда Украина не будет бояться Россию»

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и её соратник, экс-министр МВД Арсен Аваков начали свою игру: они просят у Запада денег. «Сбитые лётчики», похоже, пытаются вернуться в политику, сломав «хитрый российский план по экономическому уничтожению Украины». По крайней мере, выглядит это именно так.Экс-премьер Украины в эфире телеканала «1+1» призвала киевские власти обратиться к Международному валютному фонду для списания всех внешних долгов.По ее словам, такая процедура уже неоднократно проводилась в отношении других стран. В частности, в начале пандемии МВФ списал долги 25 странам, однако, обошел вниманием Украину, что Тимошенко сочла величайшей несправедливостью. Теперь лидер «Батькивщины» апеллирует к западным кредиторам, напоминая, что в истории было немало примеров, «когда так же поступали с государствами, которые попадали в систему агрессии и другие тяжелые ситуации».«Наш внешний долг сегодня составляет приблизительно 52 с копейками миллиарда долларов. Это означает, что если сейчас мы имеем друзей в западном мире, они по международному праву и по «Будапештскому меморандуму» обязаны списать 52 миллиарда долларов долгов государственных», — заявила Юлия Владимировна.Однако, ей сразу напомнили, что займы МВФ выгодны, прежде всего, команде Зеленского. Да и самому Фонду куда интересней подконтрольная, а не растущая в экономическом плане Украина. Тогда за копейки можно выдаивать из страны ресурсы (лес, земля), а в обмен требовать геноцидные реформы.Тем не менее, Тимошенко раскручивает эту тему, набирая очки у избирателей: явно Юлия Владимировна метит в премьерское кресло, которое вот-вот освободиться. По прогнозам наблюдателей, в марте Рада отправит в отставку главу Кабмина Дениса Шмыгаля. Впрочем, данный кейс годится и для парламентских выборов – в случае, если осенью пройдет перезагрузка Рады. По данным социологов, партия Тимошенко занимает третье место в рейтинге партийных предпочтений украинцев.Интересно, что поддержал Юлию Тимошенко и Арсен Аваков. В эфире у Дмитрия Гордона бывший глава МВД сообщил, что противостояние с путинским режимом продлится, пока в Украине не появится сильная экономика. И – тоже потребовал денег от Запада. Мол, партнеры не «джавелины» должны присылать, а нагруженные долларами самолеты для восстановления украинской промышленности, сельского хозяйства и прочих отраслей.«Украина должна добиться от Запада своеобразного плана экономической помощи, предусматривающего ежегодные инвестиции в размере 30 миллиардов долларов в год. Это позволит ей уже через пять лет перестать бояться России», - подчеркнул Аваков.В общем, майданные политики возвращаются к планам 2014 года: сделать из Украины блестящую экономическую витрину – на зависть России и непризнанным республикам. И требуют под это западных финансов. Короче, заплатите, чтобы Путин не напал.Все эти заявления показывают, что борьба за власть в Украине заходит на новый круг, а Зеленского считают «хромой уткой», которую очень быстро зажарят на огне войны.