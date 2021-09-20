Тимофей Баженов лидирует на выборах в ГД по одномандатному округу Москвы

Кандидат в депутаты от партии «Единая Россия» Тимофей Баженов лидирует на выборах в Госдуму в своем одномандатном округе в Москве. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома в понедельник, 20 сентября.

Также лидируют другие два кандидата от ЕР в московских округах — вице-спикер Госдумы Петр Толстой и депутат нижней палаты парламента Дмитрий Саблин.

По итогам голосования «Единая Россия» сохраняет лидирующие позиции. У партии — большинство по федеральному списку и по одномандатным округам. После обработки 60% протоколов ЕР набрала 47,16% голосов. На втором месте КПРФ с результатом 20,89%, на третьем — ЛДПР с 7,90%. Следом идут кандидаты от партий «Справедливая Россия — За правду» (7,54%) и «Новые люди» (5,77%).

Остальные партии не преодолели, по предварительным данным, пятипроцентный барьер.

19 сентября секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак поздравил кандидатов от партии с чистой и честной победой на выборах в Госдуму.

В 2021 году выборы в Госдуму были впервые проведены в новом, трехдневном формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными.

В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.