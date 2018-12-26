|
Times: За Украину на Донбассе воюют чеченцы из ИГИЛ*
26 декабря 2018, 19:39 • 166 • В России
Все ждали войны с Россией, ведущие мировые СМИ съехались в Мариуполь, откуда предполагалось масштабное вторжения с моря. Предполагалось киевскими демагогами. Но повод-то жаркий.
Но что-то у западных журналистов не заладилось. Сначала местные жители в интервью CNN сообщили, что ждут Россию с нетерпением. А сегодня в британском Times вышел материал о выходцах с Кавказа, которые воюют на стороне Украины. «Путин и наш враг, говорят чеченские бойцы на Украине», - гласит заголовок. Хотя правильнее было бы не «бойцы», а боевики. Потому как в интервью с британскими журналистами они признаются, что многие из них прошли подготовку в военных лагерях ИГИЛ* на территории Сирии и Ирака.
И то, что, по сути, они разговаривают с признанными всем миром террористами, английских репортеров не смущает. У них богатый опыт - ведь даже боевиков Басаева в свое время западная пресса называла повстанцами. Не смущает это и украинское командование, которое выдало оружие боевикам, не скрывающим свою биографию. Они говорят, что на стороне Киева воюют два батальона чеченцев. И их конечная цель - продолжение войны за освобождение родины.
Тут бы, для объективности, поинтересоваться у жителей Чеченской Республики, хотят ли они «освобождения». Но тогда репортаж не выглядел бы так пафосно.
*Запрещенная террористическая организация
Подпишитесь на нас
166
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
25 декабря 2018, 03:09
|
25 декабря 2018, 15:54
|
25 декабря 2018, 06:24
|
21 декабря 2018, 01:39
|
20 декабря 2018, 02:54
|
23 декабря 2018, 00:56
|
25 декабря 2018, 22:39