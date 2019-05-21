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Times "поставила" во главу украинской армии "Верховного комика"
21 мая 2019, 12:54 • 82 • Политика
"Верховный комик пообещал закончить войну" - таким образом озаглавила Times свой материал про Зеленского, который теперь не только официальный президент, но и главнокомандующий армии.
Times опубликовала материал, где обратила внимание, что с 20 мая артист Владимир Зеленский не только президент Украины, но и главнокомандующий её армии. Издание сделало материал об обещаниях и заявлениях Зеленского именно в этой роли. Но вот только в заголовке авторы статьи назвали нового президента Украины не "Главнокомандующим", а "Верховным комиком".
После же президентских обещаний Зеленского на инаугурации депутат Госдумы Наталья Поклонская сразу осадила главу Незалежной, пообещавшего вернуть Крым. "Пусть не заглядывается", — отметила парламентарий, напомнив, что это касается и будущих президентов Украины.
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