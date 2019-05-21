Times "поставила" во главу украинской армии "Верховного комика"

Times опубликовала материал, где обратила внимание, что с 20 мая артист Владимир Зеленский не только президент Украины, но и главнокомандующий её армии. Издание сделало материал об обещаниях и заявлениях Зеленского именно в этой роли. Но вот только в заголовке авторы статьи назвали нового президента Украины не "Главнокомандующим", а "Верховным комиком".

После же президентских обещаний Зеленского на инаугурации депутат Госдумы Наталья Поклонская сразу осадила главу Незалежной, пообещавшего вернуть Крым. "Пусть не заглядывается", — отметила парламентарий, напомнив, что это касается и будущих президентов Украины.