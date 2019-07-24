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Time повторил обложку 1968 года, "выкинув" Россию из лунной гонки
24 июля 2019, 20:39 • 71 • В мире
Новый номер американского журнала Time, посвященный задаче освоения Луны, вышел с обложкой без космонавтов из России. Дизайнеры использовали за основу обложку номера от 1968 года, на которой изображены бегущие к Луне советский космонавт и американский астронавт.
Однако на новой обложке остался лишь астронавт из США, а также его китайский соперник и астронавты частных компаний SpaceX и Blue Origin. Напомним, первая является производителем космической ракеты-носителя Falcon и космического корабля Dragon, а вторая специализируется на космическом туризме.
В главной статье номера "Участвующие в поединке супердержавы. Соперничающие миллиардеры. Новая гонка к Луне" говорится о лидерстве США и Китая в новых лунных программах, достигнутом в последние годы.
Ранее США заявили о подготовке к 2024 году новой лунной экспедиции. На сей раз астронавты должны будут в течение некоторого времени находиться на спутнике Земли.
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