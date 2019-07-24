Time повторил обложку 1968 года, "выкинув" Россию из лунной гонки

Однако на новой обложке остался лишь астронавт из США, а также его китайский соперник и астронавты частных компаний SpaceX и Blue Origin. Напомним, первая является производителем космической ракеты-носителя Falcon и космического корабля Dragon, а вторая специализируется на космическом туризме.

В главной статье номера "Участвующие в поединке супердержавы. Соперничающие миллиардеры. Новая гонка к Луне" говорится о лидерстве США и Китая в новых лунных программах, достигнутом в последние годы.

Ранее США заявили о подготовке к 2024 году новой лунной экспедиции. На сей раз астронавты должны будут в течение некоторого времени находиться на спутнике Земли.