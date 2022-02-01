Time показал загадочную красную папку на столе Байдена. На ней одно русское слово

Новый выпуск еженедельника Time вышел с обложкой, посвящённой результатам первого года правления Джо Байдена. При этом на столе президента можно увидеть загадочную красную папку - на ней всего одно слово, и оно русское.

В конце января 2022 года исполнился ровно год с момента избрания Джо Байдена на пост президента США. Сегодня уже можно подводить первые итоги - чего достиг Байден за год, какие обещания выполнил, с какими проблемами столкнулась страна. Свой взгляд на ситуацию оригинальным образом выразили иллюстраторы еженедельника Time - очередной выпуск вышел с Байденом на обложке.

Карикатура изображает 46-го президента США сидящим за столом в Белом доме в мечтательной позе. При этом за спиной главы государства видны коробки с тестами на антитела к коронавирусу.

На столе же у Байдена лежат несколько папок - каждая с говорящей надписью: "Инфляция", "Голоса избирателей", "Трамп-2024". По-видимому, это проблемы, которые волнуют главу Белого дома больше всего. Неудивительно, что особое место тут занимает красная папка с единственным русским словом - "Путин". Что в этой папке - можно только догадываться.

Любопытно, что над головой Байдена на иллюстрации сгущаются тучи и даже начинает накрапывать дождик. Судя по всему, общественность США не слишком довольна действиями своего президента, да и со стороны других государств критики в отношении агрессивной политики Штатов стало намного больше.