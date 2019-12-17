Time: «Нафтогаз» оспорил передачу месторождения компании из США

Компания «Нафтогаз» подала в суд на власти Украины в связи с выдачей разрешения американской фирме Ukrainian Energy на разработку Варвинского нефтегазового месторождения. Об этом пишет журнал Time, ознакомившийся с документом.

В заявлении утверждается, что Киев нарушил закон, когда в июле предоставил американцам право на разработку месторождения. На это претендовала также дочерняя структура «Нафтогаза». Теперь в компании предлагают аннулировать объявленные результаты и провести новый конкурс.

В качестве ответчиков в иске указаны правительство Украины и Министерство энергетики и угольной промышленности.

Как указывается в материале, один из основателей Ukrainian Energy — Майкл Блейзер, родившийся на Украине и входящий в число сторонников экс-министра энергетики США Рика Перри.

По данным издания, в мае Перри передал президенту Украины Владимиру Зеленскому список лиц, которые могли бы консультировать власти по энергетическим вопросам. В числе специалистов был Блейзер.

Сам он заявил журналистам, что его компания получила права на разработку Варвинского месторождения честно и без какого-либо политического давления на Киев.

В октябре Перри опроверг сообщения СМИ о том, что он призывал украинские власти расширить состав правления «Нафтогаза» и включить в него американцев.