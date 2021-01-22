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Time из Белого дома: Байдена поместили в разгромленный кабинет Трампа
22 января 2021, 03:00 • 51 • Политика
Журнал Time посвятил обложку Джо Байдену, который вчера вступил в должность президента США. Пушков напомнил, с какими проблемами предстоит столкнуться новому главе Соединённых Штатов.
Американский журнал Time поместил на обложку разгромленный Овальный кабинет в Белом доме, который якобы достался в таком виде Джо Байдену от Дональда Трампа. Метафору журналистов оценил российский сенатор Алексей Пушков.
На обложке журнала кабинет президента США завален стопками различных бумаг и документов, символизирующих незаконченные Трампом дела. Также на стенах можно увидеть граффити в виде имени и росписи 45-го президента США. Заголовок к обложке гласит "День первый".
Фото: скриншот Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти."
- написал по этому поводу Пушков в своём канале в Telegram.
По мнению сенатора, самый старый президент США вряд ли способен справиться с этой задачей. Особенно если взять во внимание идеологические и чисто партийные подходы демократов. В качестве примера Пушков привёл инициативу предоставлять гражданство всем нелегальным мигрантам, чтобы отобрать Техас и ряд других штатов у республиканцев.
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