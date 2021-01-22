Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
Малазийский лайнер сбил украинский военный лётчик Владислав Волошин, но это – го...
Трамп перед уходом сделал гадость России
Воевать с Россией - пупок развяжется: Украинец в прямом эфире выдал суровую прав...
Главная / Политика

Time из Белого дома: Байдена поместили в разгромленный кабинет Трампа

22 января 2021, 03:00  •  51 • Политика
Журнал Time посвятил обложку Джо Байдену, который вчера вступил в должность президента США. Пушков напомнил, с какими проблемами предстоит столкнуться новому главе Соединённых Штатов.
Американский журнал Time поместил на обложку разгромленный Овальный кабинет в Белом доме, который якобы достался в таком виде Джо Байдену от Дональда Трампа. Метафору журналистов оценил российский сенатор Алексей Пушков.
На обложке журнала кабинет президента США завален стопками различных бумаг и документов, символизирующих незаконченные Трампом дела. Также на стенах можно увидеть граффити в виде имени и росписи 45-го президента США. Заголовок к обложке гласит "День первый".
Фото: скриншот Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти."
Вопрос лишь в том, сможет ли Байден разгрести завалы. Ведь многое связано не только с Трампом, но и с накопившимися внутренними проблемами США,
- написал по этому поводу Пушков в своём канале в Telegram.
По мнению сенатора, самый старый президент США вряд ли способен справиться с этой задачей. Особенно если взять во внимание идеологические и чисто партийные подходы демократов. В качестве примера Пушков привёл инициативу предоставлять гражданство всем нелегальным мигрантам, чтобы отобрать Техас и ряд других штатов у республиканцев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
21 января 2021, 23:20
ЕСПЧ - как протрезвевший пьяница: Баранец оценил историческое решение по конфликту России и Грузии
21 января 2021, 23:20
"Соболь не придёт на митинг": Дети будут отдуваться за провокаторов Навального - Голованов
22 января 2021, 01:10
"У нас что, 30% инфляция?": Два региона России не выдержали роста цен. Протесты не стихают
21 января 2021, 23:20
Среди российских чиновников выявили новую породу либералов. Их любимое дело - смотреть сериалы
22 января 2021, 01:10
"Бог есть?", "Чей Крым?": Новым депутатам Госдумы предстоит народный отбор
22 января 2021, 01:10
Пашинян пригрел экс-министра из "соровского гнезда"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 января 2021, 13:25
В Киеве нашли возможность помириться с Москвой
16 января 2021, 04:00
Фото Путина с американскими военными вышло в топ: "Главное, чтоб в Белом доме не увидели"
18 января 2021, 07:20
Прощай, Навальный! Методичка "слабая, но сильная жена" запущена
20 января 2021, 09:45
Кто пустил этих, кто позволил? — как Киев устроил истерику на минских переговорах
18 января 2021, 22:55
Навальный призвал народ выходить на улицы. В ответ его осадили: "Извини, Лёша…"
16 января 2021, 06:45
Возрождение «Антонова» и «Мотор сич» уже не имеет никакого смысла – эксперт
16 января 2021, 21:25
Работающий в Крыму австрийский архитектор осадил украинского посла
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.