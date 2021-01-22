Time из Белого дома: Байдена поместили в разгромленный кабинет Трампа

Американский журнал Time поместил на обложку разгромленный Овальный кабинет в Белом доме, который якобы достался в таком виде Джо Байдену от Дональда Трампа. Метафору журналистов оценил российский сенатор Алексей Пушков.

На обложке журнала кабинет президента США завален стопками различных бумаг и документов, символизирующих незаконченные Трампом дела. Также на стенах можно увидеть граффити в виде имени и росписи 45-го президента США. Заголовок к обложке гласит "День первый".

Фото: скриншот Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти."

Вопрос лишь в том, сможет ли Байден разгрести завалы. Ведь многое связано не только с Трампом, но и с накопившимися внутренними проблемами США,

- написал по этому поводу Пушков в своём канале в Telegram.