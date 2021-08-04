Тимановская в последний момент сменила рейс: Источник назвал новый пункт назначения

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в последний момент сменила рейс и не полетела в Варшаву, как предполагалось ранее. Источник назвал новый пункт назначения спортсменки.

Сегодня белорусская бегунья Кристина Тимановская, как ожидалось, должна была вылететь в Варшаву из токийского аэропорта Нарита самолётом польской авиакомпании LOT.

Журналисты проводили девушку до входа в вип-зону аэропорта.

Однако, как сообщает источник ТАСС, буквально в последний момент легкоатлетка сменила рейс и полетела совсем в другую сторону. По информации собеседника, новым пунктом назначения Тимановской стала Вена.

Причина внезапной смены рейса пока неясна. Тем временем самолёт до Варшавы вылетел из Токио с небольшим опозданием.

Напомним, скандал разгорелся после видео Тимановской, где она говорит о давлении со стороны тренеров её сборной. Кристина должна была участвовать в забегах на 100 и 200 метров, однако после отстранения её подруг по команде из-за недобора допинг-проб руководство легкоатлетической сборной Белоруссии решило поставить Тимановскую на один из этапов эстафеты 4х400 метров.

Спортсменка публично обвинила тренеров в том, что они сработали плохо и пытаются исправиться за её счёт. Было объявлено, что Тимановская покидает олимпийский Токио "по заключению врачей в связи с эмоционально-психологическим состоянием". Это решение Национального олимпийского комитета Белоруссии оспорить она не смогла.