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Тимановская в последний момент сменила рейс: Источник назвал новый пункт назначения

04 августа 2021, 07:30  •  153 • Политика
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в последний момент сменила рейс и не полетела в Варшаву, как предполагалось ранее. Источник назвал новый пункт назначения спортсменки.
Сегодня белорусская бегунья Кристина Тимановская, как ожидалось, должна была вылететь в Варшаву из токийского аэропорта Нарита самолётом польской авиакомпании LOT.
Журналисты проводили девушку до входа в вип-зону аэропорта.
Однако, как сообщает источник ТАСС, буквально в последний момент легкоатлетка сменила рейс и полетела совсем в другую сторону. По информации собеседника, новым пунктом назначения Тимановской стала Вена.
Причина внезапной смены рейса пока неясна. Тем временем самолёт до Варшавы вылетел из Токио с небольшим опозданием.
Напомним, скандал разгорелся после видео Тимановской, где она говорит о давлении со стороны тренеров её сборной. Кристина должна была участвовать в забегах на 100 и 200 метров, однако после отстранения её подруг по команде из-за недобора допинг-проб руководство легкоатлетической сборной Белоруссии решило поставить Тимановскую на один из этапов эстафеты 4х400 метров.
Спортсменка публично обвинила тренеров в том, что они сработали плохо и пытаются исправиться за её счёт. Было объявлено, что Тимановская покидает олимпийский Токио "по заключению врачей в связи с эмоционально-психологическим состоянием". Это решение Национального олимпийского комитета Белоруссии оспорить она не смогла.

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