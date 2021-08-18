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Тимановская рассказала о лжи Лукашенко о ней
18 августа 2021, 20:45 • 126 • Политика
По ее словам, батька постоянно путает факты
Сбежавшая в Польшу белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская оценила слова Александра Лукашенко, сказанные в ее адрес. В интревью "Газете.ру" она заявила, что президент Белоруссии делает довольно странные заявления.
Напомним, после того, как спортсменка раскритиковала спортивные власти страны во время Олимпийских Игр. После этого ее попытались в принудительном порядке вернуть на родину, однако сделать этого не получилось – она попросила политического убежища в Польше.
После этого Александр Лукашенко заявил, что побег Тимановской был спланированной операцией, спортсменкой "управляли" на Западе.
Легкоатлетка прокомментировала высказывания президента в свой адрес, отметив, что его слова противоречат друг другу. Она напомнила, что сперва он указал, будто бы понятия не имеет, кто она такая. После рассказал, что у нее была особая спортивная стипендия.
"Если он меня не знает, откуда тогда у него информация про стипендию, про то, что я вообще не должна была лететь на Олимпиаду? Хотя это абсолютно не так, потому что у меня был выполнен олимпийский норматив, и я имела полное право участвовать в Олимпиаде", – рассказала она.
Тимановская отметила, что даже старается не обращать внимание на странные заявления Лукашенко.
Ранее спортсменка заявила, что жалеет о своих словах, сказанных в адрес спортивных властей Белоруссии во время Олимпиады.
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