Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мария Захарова о решении Польши: "Не могла поверить, что это не фейк"
Небензя выдал предупреждение четырём странам об афганских беженцах
Властям Афганистана выставили требование 67 стран. Кроме России
США нанесли удар по лучшим людям России
Главная / Политика

Тимановская рассказала о лжи Лукашенко о ней

18 августа 2021, 20:45  •  126 • Политика
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
По ее словам, батька постоянно путает факты
Сбежавшая в Польшу белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская оценила слова Александра Лукашенко, сказанные в ее адрес. В интревью "Газете.ру" она заявила, что президент Белоруссии делает довольно странные заявления.
Напомним, после того, как спортсменка раскритиковала спортивные власти страны во время Олимпийских Игр. После этого ее попытались в принудительном порядке вернуть на родину, однако сделать этого не получилось – она попросила политического убежища в Польше. 
После этого Александр Лукашенко заявил, что побег Тимановской был спланированной операцией, спортсменкой "управляли" на Западе. 
Легкоатлетка прокомментировала высказывания президента в свой адрес, отметив, что его слова противоречат друг другу. Она напомнила, что сперва он указал, будто бы понятия не имеет, кто она такая. После рассказал, что у нее была особая спортивная стипендия.
"Если он меня не знает, откуда тогда у него информация про стипендию, про то, что я вообще не должна была лететь на Олимпиаду? Хотя это абсолютно не так, потому что у меня был выполнен олимпийский норматив, и я имела полное право участвовать в Олимпиаде", – рассказала она.
Тимановская отметила, что даже старается не обращать внимание на странные заявления Лукашенко.
Ранее спортсменка заявила, что жалеет о своих словах, сказанных в адрес спортивных властей Белоруссии во время Олимпиады. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





126
Источник
Похожие новости
18 августа 2021, 09:45
"Талибан"* выдвинул первое требование к жителям Афганистана
18 августа 2021, 04:15
"Россия не торгует территориями": На условие МИД Украины по Крыму в Госдуме ответили своим условием
18 августа 2021, 01:30
В России ответили на дипломатический выпад от Северной Македонии
18 августа 2021, 11:35
Байден извинился перед Путиным за нанесенное оскорбление
18 августа 2021, 13:25
Воевавший против русских высказался Лаврову про отличительную особенность наших солдат
18 августа 2021, 17:05
А Зеленский не в курсе: За спиной "президента-клоуна" действует ещё один "артист" - политолог
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 августа 2021, 06:05
Анатолий Пашинин и Алексей Горбунов об украинском кино, возможности вернуться в Росси...
18 августа 2021, 09:45
"Талибан"* выдвинул первое требование к жителям Афганистана
18 августа 2021, 04:15
"Россия не торгует территориями": На условие МИД Украины по Крыму в Госдуме...
18 августа 2021, 01:30
В России ответили на дипломатический выпад от Северной Македонии
18 августа 2021, 08:50
Америка потребовала от Афганистана ценности. Мы на очереди
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 августа 2021, 19:45
"Спутник V" не пускают на Запад даже не столько из-за политики - эксперт: "Это огромный урок"
17 августа 2021, 22:45
Немецкий эксперт раскрыл тайную цель поездки Меркель в Россию
14 августа 2021, 20:25
Погибли восемь человек: что известно о крушении российского самолёта Бе-200 в Турции
12 августа 2021, 08:55
"Это не просто провокация": Гости украинского саммита получили грозный сигнал из России
18 августа 2021, 06:05
Анатолий Пашинин и Алексей Горбунов об украинском кино, возможности вернуться в Россию и предательстве
13 августа 2021, 04:05
Одна женщина погибла: что известно о взрыве в пассажирском автобусе в Воронеже
12 августа 2021, 20:50
"Эта "атомная бомба" - она взорвётся": Политолог о "тихих убийствах" Киева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.