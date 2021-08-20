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Тимановская пожаловалась на угрозы со стороны тренеров из-за поддержки протестов

20 августа 2021, 18:45  •  20 • Политика
Кристина Тимановская. Фото: Vegard Wivestad GrÃ˜Tt/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Супруг спортсменки вынужден был уволиться с должности ее второго тренера из-за давления
Сбежавшая в Польшу из-за конфликта с руководством сборной Белоруссии на Олимпийских играх в Токио легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала об угрозах в свой адрес из-за постов в поддержку протестующих. Об этом спортсменка поведала в интервью Forbes.
По ее словам, комментарии она размещала в Сети во время подготовки к Олимпиаде-2020. С таким отношением тренеров к себе столкнулись все белорусские атлеты, которые подписали письмо против результатов президентских выборов, прошедших в августе прошлого года, или высказались против главы государства Александра Лукашенко, утверждает спортсменка.
Тимановская добавила, что ее муж Арсений Зданевич вынужден был уволиться с должности второго тренера легкоатлетки из-за давления со стороны руководства. Сначала его не допускали к тренировкам супруги, потом разрешили в них участвовать, но затем стали лишать премий, а в итоге тот уволился.
Пару дней назад Тимановская заявила, что белорусские власти якобы запретили своим спортсменам выезжать за рубеж на международные соревнования и даже отдых. Ее слова поддержал еще один беглый атлет – серебряный призер Олимпийских игр в десятиборье в Пекине-2008 Андрей Кравченко.
Напомним, Тимановская в Токио отказалась участвовать в эстафете 4 х 400 на основании того, что ее коронные дистанции – 100 и 200 м. Подобная необходимость возникла у руководства легкоатлетической федерации из-за того, что двух соотечественниц отстранили от участия в эстафете в связи с отсутствием необходимого числа допинг-проб. В итоге Тимановскую исключили из состава национальной сборной и сняли с Игр. После этого спортсменка решила не возвращаться на родину и вылетела в Польшу.

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