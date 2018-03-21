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Тиллерсона уволили, чтобы не мешал дружбе Трампа и Ына против Путина - Deutsche Welle

21 марта 2018, 22:39  •  33 • Политика
Свой взгляд на кадровые перестановки в Госдепе США представили в проекте немецкой государственной телерадиокомпании.
В рамках проекта «Заповедник» государственная немецкая международная телерадиокомпания Deutsche Welle выпустила мультфильм о новых отношениях президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Политическая сатира – в основе серии.
«Мы с приятелем вдвоем замечательно живем. Мы такие с ним друзья - чудик он и чудик я! Трамп и вредный северокорейский мальчик Ын неожиданно нашли друг в друге много общего. И не хотят брать в компанию даже близких по духу», - так представляют серию в издании.
На заднем плане виден мультипликационный президент России Владимир Путин. Поливая цветы, за стихоплетством наблюдает канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Трамп и Ын: крепкая дружба двух мужчин - "Заповедник", 16+
«Мы с приятелем моим в трудной дружбе состоим. Он пискляво возражает жестким санкциям моим», - говорит мульти-Трамп, после чего к «дворовой компании» присоединяется бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
Ким Чен Ын предлагает стать Тиллерсону третьим, однако Трамп отказывает, отмечая, что тот удален из друзей – «третий лишний в крепкой дружбе двух мужчин». В завершение «мультики» говорят, что в друзья не возьмут и Владимира Путина.
Напомним, Рекс Тиллерсон был отправлен в отставку через Twitter. Именно в соцсети Трамп написал о кадровом решении, сообщив, что новым главой внешнеполитического ведомства США станет Майк Помпео, ранее возглавлявший ЦРУ.

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