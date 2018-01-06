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Тиллерсон выразил уверенность в необходимости более продуктивных отношений с РФ
06 января 2018, 02:09 • 92 • Украина
НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Отношения между Вашингтоном и Москвой должны быть более продуктивными, а не такими натянутыми, как в настоящее время. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в опубликованном в пятницу интервью телеканалу CNN.
По его словам, в плане отношений с Россией для США "это был тяжелый год". "Я ясно говорил, президент [США Дональд Трамп] ясно говорил, что две наши страны должны иметь более продуктивные отношения, - указал глава внешнеполитического ведомства. - Сейчас они очень натянутые по причинам, которые, как я считаю, американцы хорошо понимают".
Тиллерсон заявил, что Вашингтон и Москва "обнаружили сферы сотрудничества в Сирии, которые привели к почти полному поражению" террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в арабской республике.
Как указал госсекретарь, во время встреч с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он говорил ему, что именно Россия должна сделать для улучшения отношений с США, отмечает CNN. По словам шефа американской дипломатии, Соединенные Штаты "дали ясно понять, что краеугольным камнем" в налаживании отношений с РФ является урегулирование ситуации на Украине. "Мы должны добиться прогресса на Украине", - подчеркнул он.
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