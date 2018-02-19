|
Тиллерсон: США надеются, что в России еще кого-нибудь можно подвергнуть санкциям
19 февраля 2018, 08:09 • 132 • В мире
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США рассматривают возможность введения новых санкций против России.
О том, что в настоящее время США рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении некоторых граждан России, заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон. По его словам, Штаты уже предпринимают конкретные шаги в данном направлении.
“Мы уже предприняли шаги, которые в соответствии с законом предотвратили ряд российских военных поставок, - заявил Тиллерсон в эфире телеканала CBS. - Мы рассматриваем, кого дополнительно можно подвергнуть санкциям”.
Отметим, что в этой же передаче Тиллерсон с удовольствием рассказывал, как он знаком с российским лидером Владимиром Путиным. Тиллерсон подчеркнул, что он знает Путина 18 лет.
Подпишитесь на нас
132
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
18 февраля 2018, 01:28
|
15 февраля 2018, 03:24
|
12 февраля 2018, 22:08
|
18 февраля 2018, 12:39
|
17 февраля 2018, 15:52
|
15 февраля 2018, 22:54
|
12 февраля 2018, 10:24