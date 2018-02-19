Тиллерсон: США надеются, что в России еще кого-нибудь можно подвергнуть санкциям

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США рассматривают возможность введения новых санкций против России.

О том, что в настоящее время США рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении некоторых граждан России, заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон. По его словам, Штаты уже предпринимают конкретные шаги в данном направлении.

“Мы уже предприняли шаги, которые в соответствии с законом предотвратили ряд российских военных поставок, - заявил Тиллерсон в эфире телеканала CBS. - Мы рассматриваем, кого дополнительно можно подвергнуть санкциям”.

Отметим, что в этой же передаче Тиллерсон с удовольствием рассказывал, как он знаком с российским лидером Владимиром Путиным. Тиллерсон подчеркнул, что он знает Путина 18 лет.