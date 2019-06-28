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Тиллерсон раскрыл, как США пытались шантажировать Россию дипломатической собственностью
28 июня 2019, 01:09 • 65 • Политика
Экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США предлагали России вернуть часть дипсобственности в обмен на неприемлемые для Москвы условия. Американцы хотели контролировать перемещения российских дипломатов.
Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, как американские власти пытались шантажировать Россию при помощи незаконно отобранной дипломатической собственности. Информация прозвучала ходе закрытой встречи с сотрудниками аппарата комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США.
Речь идет о дипломатическом скандале между Вашингтоном и Москвой из-за того, что осенью 2017 года американские власти в нарушение всех норм международного права и дипломатического этикета изъяли российскую дипломатическую собственность. По словам Тиллерсона, власти США предлагали России вернуть часть имущества, но на совершенно неприемлемых условиях.
Он уточнил, что выдвинутые администрацией США условия предусматривали введение ограничений на то, каким образом русские дипломаты могут получать доступ к данной собственности, и как можно будет перемещаться сотрудникам дипломатических учреждений России. За это американцы готовы были вернуть один или два объекта.
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