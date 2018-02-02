Тиллерсон призвал страны Латинской Америки не доверять Китаю и России

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил обеспокоенность растущим влиянием России и Китая в странах Латинской Америке.

Во внешнеполитической доктрине Вашингтона странам Латинской Америки всегда отводилось место своеобразного "заднего двора" США. Потому в том, что Штаты сейчас крайне обеспокоены "вторжением" других международных игроков на эту исконно американскую площадку, нет ничего удивительного.

Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон заявил о крайней степени озабоченности своего ведомства растущим влиянием Китая и России в Латинской Америке. Китай, напоминает господин госсекретарь, сейчас активно инвестирует в регион.

Россия, в свою очередь, идет и того дальше. Тиллерсон отметил, что США очень недовольны тем, что русские продолжают продавать оружие и военное снаряжение "недружественным режимам, которые не разделяют нашего уважения к демократическим ценностям".

Рекс Тиллерсон призвал Латинскую Америку не полагаться на Россию и Китай. Может показаться, что они предлагают странам региона "заманчивый путь развития", однако, предупреждает госсекретарь, на деле "они предлагают краткосрочную выгоду за счет долгосрочной зависимости".

"Латинской Америке не нужны новые имперские силы", — суммирует свою позицию он.