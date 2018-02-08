Тиллерсон повесил на Россию вмешательство в предстоящие выборы в США

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Это становится просто неприлично: после того, как президент Дональд Трамп назвал в своей программной речи "О положении страны" Россию одним из двух главных соперников США, госсекретарь Рекс Тиллерсон, находясь с визитом в Колумбии, умудрился обвинить Москву в том, что теперь – после выборов президентских - она может якобы повлиять на промежуточные выборы в Конгресс США в 2018 году

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в том, что она снова может вмешаться в американские выборы, на этот раз в промежуточные выборы трети Сената и полностью Палаты представителей Конгресса США, которые пройдут в конце этого года. Лауреат российского "Ордена дружбы" сделал это в Колумбии в интервью единственному симпатизирующему президенту США Дональду Трампу телеканалу "Фокс ньюс". Хотя до сих пор – несмотря на мощнейший медийный шум по этому поводу - нет ни малейших реальных доказательств того, что Москва вмешивалась в американские выборы в 2016 году и, тем более, была способна повлиять на их результат, что это она "сделала" Трампа президентом США. В то время как доказательств обратного – вмешательства Вашингтона в российские внутренние дела и выборы в том числе – предостаточно. Это и карманные НПО в России, отрабатывающие гранты Сороса, и предоставление у себя трибуны для ведения предвыборной кампании кандидату в президенты России Ксении Собчак, и многое, многое другое.

Если в кране нет воды…

Можно теперь поэтому даже не сомневаться, что если расколотые на противников и сторонников Трампа республиканцы на перевыборах в Конгресс выступят неудачно, виноваты в этом будут, ну, вы уже догадались кто. Пора регистрировать патент по маскировке собственной несостоятельности и глупости под названием "вмешательство русских в выборы", а то эту идею присвоят другие. Да, собственно, уже и присвоили, причем с американской же подачи.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон: "Есть много способов, которыми Россия может вмешиваться в выборы". Фото: www.globallookpress.com

Страшилки от Тиллерсона

"Есть много способов, которыми Россия может вмешиваться в выборы, у них есть различные инструменты", - уверен Тиллерсон.

"В текущем году в этом полушарии будет много важных выборов", - предупредил глава Госдепа, имея в виду и промежуточные выборы в самих США. Он не случайно коснулся этой темы применительно ко всему Западному полушарию. Будучи несколько лет назад в Мехико, Тиллерсон заявил о вмешательстве России в предстоящие 1 июля … мексиканские президентские выборы, на что посол этой страны в Москве ответил, что "нет никаких доказательств того, чтобы Россия как-то вмешивалась в выборы в Мексике".

А зачем?

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Давайте зададим один-единственный вопрос: а зачем России нужно вмешиваться в мексиканские и американские выборы? Особенно в стране, где её ненавидит и столь наглядно демонстрирует это в Конгрессе США руководство обеих сменяющих друг друга у власти партий – и Демократической, и Республиканской. Они принимают почти единогласно антироссийские санкции, заказывают администрации "кремлевское досье", чтобы эти санкции ужесточить, всегда подчеркивая, что в вопросах внешней политики разногласий у них не было и нет. Разумеется, на вопрос зачем желающий на всякий случай подстраховаться от грядущих провалов и заручиться поддержкой и республиканцев, и демократов Тиллерсон ничего не сказал. Да и, действительно, зачем, ведь еще д-р Геббельс совершенно справедливо считал: "Чем грубее ложь, тем ей скорее поверят".

Но поскольку эта ложь – о вездесущей, во всё и везде вмешивающейся России пропагандистки обработанными американцами воспринимается в качестве правды, Тиллерсон продолжал в Боготе как ни в чем не бывало крутить свою шарманку.

"Думаю, важно, чтобы мы продолжили говорить России: "Послушайте, вы думаете, мы не видим, что вы делаете. Мы видим это, и вам следует это прекратить. Если вы не прекратите, то продолжите навлекать на себя последствия", - предупредил госсекретарь.

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Ловко подменив тему выборов реальными причинами, почему Россией недовольны США, Тиллерсон перечислил настоящие "прегрешения" Москвы: "Они поддерживают режим Асада, они обеспечивают поддержку с воздуха этому режиму. Россия несет ответственность за то, что, согласившись позаботиться о химическом оружии в Сирии, они со всей очевидностью не смогли добиться этого. России реально необходимо поменять свою позицию по этому вопросу – они всё это отрицают, но факты остаются фактами, и им нужно менять свою позицию". Вот так можно лихо выдать вылазки с применением химоружия поддерживаемых и тесно опекаемых США террористов за "провал" России.

Но всё это рядовых американцев на самом деле мало интересует – они с трудом могут найти на карте мира Россию и практически не в состоянии отыскать Сирию с КНДР, хотя и знают, что их нужно бомбить. Другое дело собственная страна и тема выборов, в которые якобы осмелились вмешаться эти русские. А вдруг это произойдет снова, а вдруг у них это получится и на промежуточных выборах?

Русские уже взялись за старое?

Тиллерсон "честно" ответил и на этот вопрос. Он не знает, лучше ли сейчас готовы американские власти, чтобы противодействовать этому, потому что русские тоже не стоят на месте. И сделал вывод: "Суть в том, что если у них будут намерения вмешаться, то они найдут способы сделать это. Мы можем предпринять меры, но если они решат, что будут это делать, то предотвратить это очень трудно". Мало того, Тиллерсон заявил, не вдаваясь в подробности, что такие попытки уже имеют место…

Директор ЦРУ Майк Помпео о воображаемом российском вмешательстве в выборы: "Они постараются сделать это и сделают это". Фото: www.globallookpress.com

Сто раз повторить, как известно, значит доказать. Тиллерсон был не оригинален, он лишь продолжил вдалбливать эту мысль в американские головы. Директор ЦРУ Майк Помпео, например, недавно заявил на этот счет Би-би-си: "Я переполнен ожиданиями, что они постараются сделать это и сделают это".

Любопытно, что Тиллерсон опять озвучивает установку американских спецслужб. Так, в конце прошлого года помощник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер выступил с утверждением, что Россия попытается повлиять на президентские выборы в Мексике и пыталась повлиять на референдум о независимости Каталонии… И вот Мексика всплыла снова. До этого Россию пытались обвинить на Западе во вмешательстве в целый ряд европейских выборов, в частности, во Франции. Даже невмешательство в немецкие выборы было истолковано не в пользу Москвы: дескать, хотелось, но испугалась, не было у Москвы на этих выборах "своего" кандидата.

Россия как политический дьявол

Этот бред рождается не на пустом месте, а в недрах самих американских и дружественных им спецслужб. Эта поистине универсальная страшилка много где пришлась ко двору. В сатану современные западные люди почти не верят, вот они и получили вполне современного политического дьявола – Россию. Как учил один знаменитый американский проповедник: "Никогда не сомневайтесь в существовании дьявола, он весьма опасен и очень умен".

Прогрессирующее оглупление с помощью мейнстримных СМИ американского народа - и другой западной публики - достигло того, что обыватель даже не спрашивает, а не следует ли наказать кого-нибудь из руководителей почти 20 шпионских ведомств США, если они не способны защитить "свободный мир" от "злобной" и "агрессивной" России.

Впрочем, и самому Тиллерсону можно в принципе поставить на вид, что он недостаточно решительно кроет Россию за будущее вмешательство в американские перевыборы и электоральные процессы в Западном полушарии, в Европе и по всему миру. Так можно и лишиться своего поста, упорные слухи о возможности чего возникают постоянно, так что их приходится опровергать самому ходящему под импичментом "русскому" президенту Трампу. Это даже не психологическая война, коль скоро объявившая и ведущая её сторона и является её главной жертвой. Это истерия, психоз и настоящее национальное умопомешательство. Добро пожаловать в Америку политического постмодерна.

Латышев Сергей