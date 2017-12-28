Тиллерсон подчеркнул необходимость сотрудничества США и РФ по Сирии

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ТАСС, 28 декабря. Соединенные Штаты признают необходимость сотрудничества с Россией в тех сферах, где у государств имеются общие интересы, в том числе это касается решения сирийского вопроса. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в своей авторской статье, опубликованной в среду в газете The New York Times.

"В то время, как мы находимся на страже против российской агрессии, мы осознаем необходимость работы с Россией там, где пересекаются [наши] совместные интересы", - пишет госсекретарь. "Нигде это не очевидно более, чем в Сирии", - добавил он.

Как отметил Тиллерсон, президент РФ Владимир Путин подтвердил "приверженность поддерживаемому ООН женевскому политическому процессу, который приведет Сирию к новому будущему". Госсекретарь США выразил уверенность в том, что успех женевского процесса приведет "к Сирии, свободной от [ее нынешнего президента] Башара Асада и его семьи".

11 ноября в кулуарах саммита АТЭС в Дананге (Вьетнам) Путин и президент США Дональд Трамп сделали совместное заявление по Сирии. В документе говорится о том, что "президенты согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения, они подтвердили, что окончательное политическое урегулирование конфликта должно быть найдено в рамках женевского процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254".

Уничтожение терроризма продолжает оставаться одним из главных приоритетов администрации президента США Дональда Трампа. По словам главы внешнеполитического ведомства, "агрессивная стратегия" по противодействию террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), заключающаяся в том числе в передаче больших полномочий командирам ВС США, находящимся непосредственно на поле боя, приносит результаты.

Как отметил Тиллерсон, возглавляемая США коалиция "активизировала свои операции и отбила у боевиков ИГ практически все удерживавшиеся ими территории в Ираке и Сирии". "Уничтожение терроризма продолжает оставаться одним из главных приоритетов президента" и его администрации, подчеркнул госсекретарь.

Говоря о совместных антитеррористических действиях с другими странами, Тиллерсон подчеркнул, что США "готовы сотрудничать с Пакистаном" в борьбе с экстремистскими группировками, однако Исламабад, по его словам, "должен продемонстрировать желание быть партнером" Вашингтона.

Как ранее сообщал Пентагон, общие расходы США на осуществление операции "Непоколебимая решимость" по борьбе с ИГ в Ираке и Сирии, которая началась 8 августа 2014 года, составили на конец июня текущего года $14,3 млрд. В день на нее тратится по $13,6 млн.

Тиллерсон в своей авторской статье также отметил, что Соединенные Штаты не смогут вести дела с РФ в обычном режиме до тех пор, пока ситуация на Украине не будет урегулирована мирным путем.

"Без мирного разрешения ситуации на Украине, которое должно начаться с выполнения Россией минских соглашений, вести дела с РФ как обычно будет невозможно", - считает он.

Госсекретарь подчеркнул роль спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, назначение которого, по словам Тиллерсона, отражает приверженность США "восстановлению суверенитета и территориальной целостности" украинского государства.

Как указал Тиллерсон, что касается России, то у США "нет иллюзий по поводу режима, с которым мы (Вашингтон - прим. ТАСС) имеем дело". По его словам, у США в настоящее время сохраняются "плохие отношения с возрождающейся Россией". Как утверждал госсекретарь, РФ "вторглась в соседние страны - Грузию и Украину", а также "подорвала суверенитет западных стран", вмешавшись в выборы в США и в других государствах.