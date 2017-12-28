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Тиллерсон подчеркнул необходимость сотрудничества США и РФ по Сирии
28 декабря 2017, 06:54 • 111 • Украина
ТАСС, 28 декабря. Соединенные Штаты признают необходимость сотрудничества с Россией в тех сферах, где у государств имеются общие интересы, в том числе это касается решения сирийского вопроса. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в своей авторской статье, опубликованной в среду в газете The New York Times.
"В то время, как мы находимся на страже против российской агрессии, мы осознаем необходимость работы с Россией там, где пересекаются [наши] совместные интересы", - пишет госсекретарь. "Нигде это не очевидно более, чем в Сирии", - добавил он.
Как отметил Тиллерсон, президент РФ Владимир Путин подтвердил "приверженность поддерживаемому ООН женевскому политическому процессу, который приведет Сирию к новому будущему". Госсекретарь США выразил уверенность в том, что успех женевского процесса приведет "к Сирии, свободной от [ее нынешнего президента] Башара Асада и его семьи".
11 ноября в кулуарах саммита АТЭС в Дананге (Вьетнам) Путин и президент США Дональд Трамп сделали совместное заявление по Сирии. В документе говорится о том, что "президенты согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения, они подтвердили, что окончательное политическое урегулирование конфликта должно быть найдено в рамках женевского процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254".Борьба с терроризмом
Уничтожение терроризма продолжает оставаться одним из главных приоритетов администрации президента США Дональда Трампа. По словам главы внешнеполитического ведомства, "агрессивная стратегия" по противодействию террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), заключающаяся в том числе в передаче больших полномочий командирам ВС США, находящимся непосредственно на поле боя, приносит результаты.
Как отметил Тиллерсон, возглавляемая США коалиция "активизировала свои операции и отбила у боевиков ИГ практически все удерживавшиеся ими территории в Ираке и Сирии". "Уничтожение терроризма продолжает оставаться одним из главных приоритетов президента" и его администрации, подчеркнул госсекретарь.
Говоря о совместных антитеррористических действиях с другими странами, Тиллерсон подчеркнул, что США "готовы сотрудничать с Пакистаном" в борьбе с экстремистскими группировками, однако Исламабад, по его словам, "должен продемонстрировать желание быть партнером" Вашингтона.
Как ранее сообщал Пентагон, общие расходы США на осуществление операции "Непоколебимая решимость" по борьбе с ИГ в Ираке и Сирии, которая началась 8 августа 2014 года, составили на конец июня текущего года $14,3 млрд. В день на нее тратится по $13,6 млн.Кризис на Украине
Тиллерсон в своей авторской статье также отметил, что Соединенные Штаты не смогут вести дела с РФ в обычном режиме до тех пор, пока ситуация на Украине не будет урегулирована мирным путем.
"Без мирного разрешения ситуации на Украине, которое должно начаться с выполнения Россией минских соглашений, вести дела с РФ как обычно будет невозможно", - считает он.
Госсекретарь подчеркнул роль спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, назначение которого, по словам Тиллерсона, отражает приверженность США "восстановлению суверенитета и территориальной целостности" украинского государства.
Как указал Тиллерсон, что касается России, то у США "нет иллюзий по поводу режима, с которым мы (Вашингтон - прим. ТАСС) имеем дело". По его словам, у США в настоящее время сохраняются "плохие отношения с возрождающейся Россией". Как утверждал госсекретарь, РФ "вторглась в соседние страны - Грузию и Украину", а также "подорвала суверенитет западных стран", вмешавшись в выборы в США и в других государствах.
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