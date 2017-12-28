Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Обмен пленными: Здравствуй, мама, возвратили нас не всех
Итоги года по версии Путина (Руслан Осташко)
Россия взялась прикрыть спину Сербии на переговорах по Косово
Германия подводит итоги первого года правления Трампа
Главная / Украина

Тиллерсон подчеркнул необходимость сотрудничества США и РФ по Сирии

28 декабря 2017, 06:54  •  111 • Украина

ТАСС, 28 декабря. Соединенные Штаты признают необходимость сотрудничества с Россией в тех сферах, где у государств имеются общие интересы, в том числе это касается решения сирийского вопроса. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в своей авторской статье, опубликованной в среду в газете The New York Times.

"В то время, как мы находимся на страже против российской агрессии, мы осознаем необходимость работы с Россией там, где пересекаются [наши] совместные интересы", - пишет госсекретарь. "Нигде это не очевидно более, чем в Сирии", - добавил он.

Как отметил Тиллерсон, президент РФ Владимир Путин подтвердил "приверженность поддерживаемому ООН женевскому политическому процессу, который приведет Сирию к новому будущему". Госсекретарь США выразил уверенность в том, что успех женевского процесса приведет "к Сирии, свободной от [ее нынешнего президента] Башара Асада и его семьи".

11 ноября в кулуарах саммита АТЭС в Дананге (Вьетнам) Путин и президент США Дональд Трамп сделали совместное заявление по Сирии. В документе говорится о том, что "президенты согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения, они подтвердили, что окончательное политическое урегулирование конфликта должно быть найдено в рамках женевского процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254".

Борьба с терроризмом

Уничтожение терроризма продолжает оставаться одним из главных приоритетов администрации президента США Дональда Трампа. По словам главы внешнеполитического ведомства, "агрессивная стратегия" по противодействию террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), заключающаяся в том числе в передаче больших полномочий командирам ВС США, находящимся непосредственно на поле боя, приносит результаты.

Как отметил Тиллерсон, возглавляемая США коалиция "активизировала свои операции и отбила у боевиков ИГ практически все удерживавшиеся ими территории в Ираке и Сирии". "Уничтожение терроризма продолжает оставаться одним из главных приоритетов президента" и его администрации, подчеркнул госсекретарь.

Говоря о совместных антитеррористических действиях с другими странами, Тиллерсон подчеркнул, что США "готовы сотрудничать с Пакистаном" в борьбе с экстремистскими группировками, однако Исламабад, по его словам, "должен продемонстрировать желание быть партнером" Вашингтона.

Как ранее сообщал Пентагон, общие расходы США на осуществление операции "Непоколебимая решимость" по борьбе с ИГ в Ираке и Сирии, которая началась 8 августа 2014 года, составили на конец июня текущего года $14,3 млрд. В день на нее тратится по $13,6 млн.

Кризис на Украине

Тиллерсон в своей авторской статье также отметил, что Соединенные Штаты не смогут вести дела с РФ в обычном режиме до тех пор, пока ситуация на Украине не будет урегулирована мирным путем. 

"Без мирного разрешения ситуации на Украине, которое должно начаться с выполнения Россией минских соглашений, вести дела с РФ как обычно будет невозможно", - считает он.

Госсекретарь подчеркнул роль спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, назначение которого, по словам Тиллерсона, отражает приверженность США "восстановлению суверенитета и территориальной целостности" украинского государства.

Как указал Тиллерсон, что касается России, то у США "нет иллюзий по поводу режима, с которым мы (Вашингтон - прим. ТАСС) имеем дело". По его словам, у США в настоящее время сохраняются "плохие отношения с возрождающейся Россией". Как утверждал госсекретарь, РФ "вторглась в соседние страны - Грузию и Украину", а также "подорвала суверенитет западных стран", вмешавшись в выборы в США и в других государствах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

111
Источник
Похожие новости
26 декабря 2017, 22:24
СК РФ готов передать в международные суды данные о массовых обстрелах Донбасса Украиной
27 декабря 2017, 21:09
Меркель и Макрон призвали к обмену оставшихся пленных между Киевом и Донбассом
28 декабря 2017, 06:54
Порошенко: арестованных на Украине россиян будут менять на осужденных в РФ украинцев

28 декабря 2017, 08:24
Южноосетинский сценарий для Донбасса
28 декабря 2017, 06:54
Тиллерсон подчеркнул необходимость сотрудничества США и РФ по Сирии
28 декабря 2017, 12:09
ОбмЕн или обмАн?
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
22 декабря 2017, 19:39
Донбасс готов расстрелять Украину её же патронами
22 декабря 2017, 09:54
Главная угроза для США и Канады будет исходить от Камчатки и Чукотки
22 декабря 2017, 16:24
США в ужасе и совершают ошибки
22 декабря 2017, 03:09
«Финансирование свержения Порошенко»: что стоит за судебными исками против Коломойского
25 декабря 2017, 02:54
Украинских граждан гонят из Европы и Израиля
27 декабря 2017, 06:54
Михаил Хазин: Правительство вступило в предвыборную кампанию на стороне противников Путина
26 декабря 2017, 03:09
Кто такой товарищ Грудинин: «Красный» директор, но с оттенками
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.