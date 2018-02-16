Тиллерсон напомнил Эрдогану и Турции о "последствиях" закупки С-400 в России

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Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон заявил, что провел ряд бесед с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и его министром иностранных дел на тему возможных "последствий" покупки страной комплексов С-400 в России.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон вновь вернулся к теме покупки Турцией у России зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф". По словам главы Госдепа США, он и его турецкие коллеги сейчас активно обсуждают возможные "последствия" данной сделки.

Пока Тиллерсону удалось побеседовать на этот счет с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и министром иностранных дел страны Мевлютом Чавушоглу. По итогам этих переговоров будет составлен новый законопроект, "который может оказать влияние на сделки с Россией по приобретению вооружения".

Тиллерсон не стал уточнять, каким именно будет содержание этой законодательной новеллы и даже в какой парламент она будет отправлена для обсуждения - турецкий или американский. С другой стороны, глава внешнеполитического ведомства США отметил, что вскоре проект закона отправится на экспертное обсуждение.

"Это действительно один из ключевых вопросов, который мы затрагивали. Нам нужно собрать группу экспертов, чтобы обсудить связанные с этой сделкой вопросы", - заявил Рекс Тиллерсон на пресс-конференции в Анкаре.