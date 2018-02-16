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Тиллерсон напомнил Эрдогану и Турции о "последствиях" закупки С-400 в России
16 февраля 2018, 15:09 • 391 • Политика
Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон заявил, что провел ряд бесед с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и его министром иностранных дел на тему возможных "последствий" покупки страной комплексов С-400 в России.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон вновь вернулся к теме покупки Турцией у России зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф". По словам главы Госдепа США, он и его турецкие коллеги сейчас активно обсуждают возможные "последствия" данной сделки.
Пока Тиллерсону удалось побеседовать на этот счет с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и министром иностранных дел страны Мевлютом Чавушоглу. По итогам этих переговоров будет составлен новый законопроект, "который может оказать влияние на сделки с Россией по приобретению вооружения".
Тиллерсон не стал уточнять, каким именно будет содержание этой законодательной новеллы и даже в какой парламент она будет отправлена для обсуждения - турецкий или американский. С другой стороны, глава внешнеполитического ведомства США отметил, что вскоре проект закона отправится на экспертное обсуждение.
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