Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Надень шапку" - бабушка из Крыма позаботилась о политике из Африки
«Это только первый шаг»: Госдума приняла закон о повышении МРОТ
Путин поздравил «Газпром» с 25-летием, посмотрел воронежский бассейн и брянский ...
Пятигорская епархия РПЦ отправила около 18 т гуманитарной помощи в Донбасс
Главная / Политика

Тиллерсон напомнил Эрдогану и Турции о "последствиях" закупки С-400 в России

16 февраля 2018, 15:09  •  391 • Политика
Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон заявил, что провел ряд бесед с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и его министром иностранных дел на тему возможных "последствий" покупки страной комплексов С-400 в России.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон вновь вернулся к теме покупки Турцией у России зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф". По словам главы Госдепа США, он и его турецкие коллеги сейчас активно обсуждают возможные "последствия" данной сделки.
Пока Тиллерсону удалось побеседовать на этот счет с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и министром иностранных дел страны Мевлютом Чавушоглу. По итогам этих переговоров будет составлен новый законопроект, "который может оказать влияние на сделки с Россией по приобретению вооружения".
Тиллерсон не стал уточнять, каким именно будет содержание этой законодательной новеллы и даже в какой парламент она будет отправлена для обсуждения - турецкий или американский. С другой стороны, глава внешнеполитического ведомства США отметил, что вскоре проект закона отправится на экспертное обсуждение.
"Это действительно один из ключевых вопросов, который мы затрагивали. Нам нужно собрать группу экспертов, чтобы обсудить связанные с этой сделкой вопросы", - заявил Рекс Тиллерсон на пресс-конференции в Анкаре.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

391
Источник
Похожие новости
16 февраля 2018, 02:09
Раскошелились на русофобию: стена, отделяющая Эстонию от России, подорожала в 2,5 раза
15 февраля 2018, 22:54
Юрист Бабурин назвал 15 тысяч погибших в Афганистане солдат наркоманами и укурками
16 февраля 2018, 15:09
Верховный суд отказался рассматривать иск Собчак против Путина

15 февраля 2018, 22:54
Это был настоящий хаос: Экс-глава аппарата Белого дома рассказал о начале президентства Трампа
16 февраля 2018, 18:24
Снова друзья: Турция и США пошли на мировую
15 февраля 2018, 22:54
Reuters: Американский суд объявил иммиграционный указ Трампа ущемлением прав мусульман
Новости партнеров
 
Loading...
 
Выбор дня
16 февраля 2018, 02:09
Сирия согласилась по просьбе курдов ввести войска в Африн для его защиты от Турции
16 февраля 2018, 15:09
"Шестичасовая война" может стать началом конца Израиля
16 февраля 2018, 02:09
Паранойя президента Литвы: Россия в течение 48 часов атакует Польшу, Прибалтику и Арк...
16 февраля 2018, 08:39
Если в Киеве произойдет переворот, спасать Украину будет Донбасс
16 февраля 2018, 08:39
«Мы поправим всех, кто попытается расшатывать Россию!»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
09 февраля 2018, 23:54
Только российские "Протоны": в НАСА отказались от новой ракеты Илона Маска
10 февраля 2018, 08:24
Дмитрий Гордон vs Бондаренко (странный эпилог)
14 февраля 2018, 11:09
Кто ответит за десятки россиян, погибших в Сирии
11 февраля 2018, 18:09
Эпоха безнаказанных ударов кончилась: Иран ответил на удар Израиля по Сирии
11 февраля 2018, 08:24
Норвежцы объяснили природу возникновения астмы у лыжников из северных стран
15 февраля 2018, 09:39
Падение с пьедестала: российские фигуристы Тарасова и Морозов остались без медалей соревнований пар на ОИ-2018
10 февраля 2018, 16:09
Маску не удалось переплюнуть сверхтяжелые ракеты СССР
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.