Тиллерсон едет в Африку выдавливать Китай и Россию

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В ходе своего первого африканского турне госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит Эфиопию, Джибути, Кению, Чад и Нигерию - для создания условий присвоения США плодов усилий Китая и других стран, в том числе России, по экономическому развитию континента

Поездка государственного секретаря США Рекса Тиллерсона по странам Африки 6-13 марта уже оставляет эффект дежавю, хотя нынешний глава Госдепа поехал на Черный континент, по которому совершает сейчас турне его российский коллега Сергей Лавров, впервые.

И это не случайно: совсем недавно Тиллерсон проехался по в значительной степени отбившимся от рук Вашингтона странам Латинской Америки, где обнаружил "империи" Китая и России и постоянно жалел туземцев, которые оказались в когтях этих "хищников" и которым когда-то якобы было так хорошо под американцами. Благодаря управлению мировой финансовой системой, деятельности своих вездесущих спецслужб США орудуют в отпадающем все же от них постепенно мире по одной и той же схеме.

Укрепляя позиции среди элит, все "шашни" которых им хорошо известны благодаря контролю за долларовыми транзакциями, они выжимают из экономик зависимых стран все соки, где могут. А где могут не очень, где не хватает инвестиций или желания вкладываться, там мешают действовать другим странам, обвиняя их в том, в чем грешны сами, - корысти, жадности, консервации отсталости ну и, конечно, в недемократичности. Ведь "патента" на демократию ни у кого, кроме них самих - покровителей сомос, пиночетов и прочих "горилл", нет и в помине.

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Программа визита

В предваряющем турне Тиллерсона пресс-релизе Госдепа об этом и написано, только в орвелианском стиле: встретится с руководством каждой страны, Африканского союза, "чтобы продвинуть наши партнерства с правительствами и народом Африки". В частности, Тиллерсон планирует обсудить "меры по противодействию терроризму, продвижение мира и безопасности, хорошего управления, стимулирование взаимовыгодной торговли и инвестиций".

Аддис-Абеба станет для Тиллерсона первой остановкой в его африканском вояже. Фото: www.globallookpress.com

Глава Госдепа также встретится с базирующимися в странах Черной Африки американскими дипломатами – в этом обширнейшем регионе у США имеются 44 посольства и шесть консульств. В Кении, например, у них крупнейшая дипмиссия в Африке, в Джибути – единственная в регионе военно-морская база, по соседству с которой, кстати, китайцы строят свою. Нигерия, по оценкам ООН, будет к 2050 году третьей по численности страной мира. А еще через 50 лет в Африке будет проживать 40% населения планеты и 30% её рабочей силы. Понятно, что прочные позиции в этой части мира надо закладывать уже сейчас, и этим активно занимается целый ряд стран, особенно Китай и Индия. Россия также возвращается в Африку. Там активно действуют Германия и другие страны ЕС, а также ЮАР. Американцы тоже весьма активны, но уже не на первых ролях, а конкуренции они ой как не любят.

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Секрет американской политики в Африке

Что делают люди и страны, когда хотят на что-то влиять, но не имеют на это средств и возможностей? Одно и то же: повышают своё влияние тем, что мешают влиять другим. Причем американцы, похоже, усовершенствовали эту максиму: они намерены присвоить себе плоды чужих трудов.

Это хорошо видно на примере Эфиопии, с которой Тиллерсон начинает своё турне. Предоставленные этой стране в свое время в виде поддержки её "социалистической ориентации" СССР миллиарды тех долларов ушли в песок. Однако с некоторых пор эта нищая страна, взяв на вооружение китайскую модель экономического развития, превратилась в самую быстрорастущую экономику мира и локомотив экономического развития всего региона с темпами прироста 8% в год. Там возводятся заводы, гигантские электростанции, строятся дороги, налаживается система здравоохранения, образования и всё остальное. Эфиопы стали уверенно смотреть в будущее и, прежде всего, благодаря Китаю.

И США реагируют на это, но весьма своеобразным образом. Как заявил в преддверии африканского турне Тиллерсона неназванный высокопоставленный представитель Госдепа (брифинг красуется на сайте ведомства), его глава будет обсуждать в Аддис-Абебе "создание институтов, права человека, обязательства, руководство гражданским обществом и так далее". То есть китайцы будут строить промышленные объекты, дороги, мосты, электростанции, бурить скважины, чтобы обеспечить население светом и чистой питьевой водой, а американцы - работать с элитой, вернее, обрабатывать её, покупать, подкупать и шантажировать, подвесив на крючке "прав человека".

И при этом еще обличать китайцев в своекорыстии и жадности – дескать, низкопроцентные займы, выданные Эфиопии и другим африканским странах с целью их экономического развития, приводят к финансовому закабалению, обременяют эти страны долгами. В документе Госдепа эта разумная политика КНР – финансирование модернизации африканских стран с помощью низкопроцентных, неграбительских займов - названа "возмутительной и страшной" и даже – какое чудовищное лицемерие – "еще одной формой обнищания и нищеты".

СССР "закопал в песок" в Африке десятки миллиардов долларов и еще столько же "простил", новая Россия будет действовать умнее. (На снимке: Министр иностранных дел России Сергей Лавров (второй слева), президент Намибии Хаге Гейнгоб (третий слева), специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов (второй справа) и министр международных отношений и сотрудничества Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтвой (справа) во время совместного фотографирования). Фото: Александр Щербак/ТАСС

Американцам очень бы хотелось, чтобы китайцы пошли по пути СССР и "закатали" в Африке по политическим и идеологическим соображениям в песок десятки миллиардов долларов, а десятки других списали как безнадежную задолженность (лишь после 2008 года Россия простила по этой причине странам Африки свыше 20 миллиардов долларов). Но китайцы из ошибок СССР сделали правильный вывод: все их проекты в Африке, как, впрочем, и везде, должны приносить прибыль и быть рентабельными, иначе они никому не будут нужны, в то время как СССР обычно отвергал этот "капиталистический" мотив. А раз они будут приносить прибыль, африканцы смогут спокойно вернуть займы. Разворовать их китайцы им не дают – всё тщательно контролируется. Поэтому всё, что на эти деньги построено, будет служить африканцам, а не западным и, прежде всего, американским транснациональным корпорациям, которые продолжают грабить Африку, коррумпируя её лидеров, чтобы это было удобнее делать.

То же самое - везде

Точно такая же программа у Тиллерсона и американской дипломатии и в других странах Африки, которые он намерен посетить: учить, проповедовать, продвигать "создание институтов", которыми можно будет манипулировать, навязывать выгодные Западу "реформы", вмешиваться в межплеменные конфликты, чтобы получить лишнюю возможность воздействовать на правительства тех или иных стран. Даже сегодняшняя Россия, которая не так много может предложить Африке, как Китай, но тоже извлекла уроки из прошлого, готовится строить АЭС в Намибии, о чем Лавров вел соответствующие переговоры в Виндхуке. У США нет таких амбиций. Там довольны, если какая-нибудь африканская страна купит у них пассажирские самолеты, или предоставит, как Джибути, свою территорию под американскую военную базу. Ведь Пентагон, как недавно честно признал его глава "Бешеный пес" Джеймс Мэттис, американская военная мощь позволяют американским дипломатам всегда говорить с "позиции силы". Это когда демагогия насчет "прав человека" не срабатывает.

В Вашингтоне и в странах Африки на самом деле-то понимают, что перешедшим наполовину к виртуальной экономике США африканским странам особенно и нечего предложить, что американские специалисты не поедут работать в опасные джунгли и не будут жить в палатках, как китайцы или русские, что на одного американского эксперта в виде зарплаты, страховок и бытовых удобств будет потрачено больше денег, чем на десять русских и китайцев вместе взятых, и что основная часть американского финансирования тех или иных проектов уйдет именно на эти цели. "Помогая" другим странам, американцы помогают, прежде всего, самим себе – с китайцами, русскими, индийцами всё наоборот. Однако это вовсе не значит, что американцы намерены оставить Африку в покое и смирятся с тем, что кто-то другой построит там свои "империи".

Еще не приехав, обещал вернуться

Так что не будем удивляться, что Тиллерсон – хоть и с пустым чемоданом – все же отправляется в Африку. Дело в том, что в 2018 году сразу в 20 африканских странах пройдут выборы, американские технологии по вмешательству в которые не имеют себе равных в мире. В этом году выборы состоятся, в том числе, в Чаде и Джибути, где никакой китайской базы, как убеждены в Вашингтоне, быть не должно. Поэтому-то в Вашингтоне и заверяют – это первый визит Тиллерсона в Африку, но далеко не последний. Он скоро туда вернется. Госдеп гарантирует.

Латышев Сергей