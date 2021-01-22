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TikTok и Twitter пора ограничить: В России высказались за блокировку из-за угрозы детям

22 января 2021, 14:00  •  100 • Политика
Лига безопасного интернета высказалась за ограничение социальных сетей TikTok и Twitter в России из-за призывов к протестам 23 января, рассказала директор лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
В ходе круглого стола в Общественной палате России член структуры, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на противоправную деятельность ряда соцсетей в России. Такие иностранные платформы, как Twitter и TikTok, распространяли запрещённую информацию среди детей, призывая к участию в несанкционированных акциях. В этой связи следует или ограничить скорость этим платформам, или заблокировать их вовсе на территории России, полагает Екатерина Мизулина.
В социальных сетях TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, ВКонтакте среди детей массово распространяются видеоролики с призывом участвовать в несанкционированных митингах 23 января, - пояснила Мизулина. - По мнению экспертов, видеоролики созданы по единым шаблонам и продвигаются профессионалами с помощью определённых технологий продвижения в социальных сетях.
Эксперты уверены, что эта глобальная кампания обошлась в немаленькую сумму. Более того, мы столкнулись с "циничной провокацией", которая способна привести к "трагическим последствиям", сказала Мизулина.
Мы призываем органы власти и правоохранительные органы предпринять существенные шаги для пресечения распространения запрещённой информации вплоть до ограничения скорости трафика TikTok, Twitter (в которых наиболее активно распространяется подобная информация) или их полной блокировки на территории России.
Очевидно, что администрация соцсетей нарушает законы России, не обращая внимания на запрещённый контент или зная о его запрете, но не предпринимая реальных действий по устранению.
Напомним, ранее сообщалось, что после предупреждения Роскомнадзора TikTok вывел запрещённые ролики с главной страницы соцсетей. В Twitter же сообщения множатся с каждой минутой, никто их не блокирует.
Больше информации о докладе Екатерины Мизулиной - в расширенном материале Царьграда.

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