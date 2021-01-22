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TikTok и Twitter пора ограничить: В России высказались за блокировку из-за угрозы детям
22 января 2021, 14:00 • 100 • Политика
Лига безопасного интернета высказалась за ограничение социальных сетей TikTok и Twitter в России из-за призывов к протестам 23 января, рассказала директор лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
В ходе круглого стола в Общественной палате России член структуры, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на противоправную деятельность ряда соцсетей в России. Такие иностранные платформы, как Twitter и TikTok, распространяли запрещённую информацию среди детей, призывая к участию в несанкционированных акциях. В этой связи следует или ограничить скорость этим платформам, или заблокировать их вовсе на территории России, полагает Екатерина Мизулина.
Эксперты уверены, что эта глобальная кампания обошлась в немаленькую сумму. Более того, мы столкнулись с "циничной провокацией", которая способна привести к "трагическим последствиям", сказала Мизулина.
Очевидно, что администрация соцсетей нарушает законы России, не обращая внимания на запрещённый контент или зная о его запрете, но не предпринимая реальных действий по устранению.
Напомним, ранее сообщалось, что после предупреждения Роскомнадзора TikTok вывел запрещённые ролики с главной страницы соцсетей. В Twitter же сообщения множатся с каждой минутой, никто их не блокирует.
Больше информации о докладе Екатерины Мизулиной - в расширенном материале Царьграда.
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