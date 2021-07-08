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TikTok запретил BLM. Главный "бренд" американских погромщиков записали в "язык вражды"
08 июля 2021, 21:05 • 52 • Политика
Китайская социальная сеть TikTok запретила блогерам использовать в описании своей страницы слова "чёрный" и BLM. Главный "бренд" американских погромщиков и лутеров записали в "язык вражды".
Новый фильтр слов обнаружил 23-летний чернокожий блогер Зигги Тайлер из Чикаго, который публикует в TikTok комедийные видео. Он захотел обновить описание своей биографии на площадке для авторов TikTok - Marketplace, где можно найти рекламного спонсора. Но программа не дала ему написать, что он чернокожий и сторонник движения Black lives matter (BLM).
Представители компании утверждают, что причина бана BLM носит технический характер, а не политический, пишет Forbes. "Бренд" BLM стал настолько токсичным, что искусственный интеллект автоматически начал воспринимать любое упоминание чёрного цвета кожи и движения Black lives matter за разжигание ненависти.
Напомним, что афроамериканцы в прошлом году обвиняли TikTok в попытке скрыть контент о смерти Дорджа Флойда и связанных с ней протестах. Руководство TikTok тогда заявило, что технический сбой повлиял на счётчик просмотров постов с хештегами #BlackLivesMatter и #GeorgeFloyd.
Движение BLM широко развернулось в США и Европе на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании. Однако то, что задумывалось как движение за права чернокожих и против расизма, в итоге вылилось в массовые погромы. Активисты BLM врывались в торговые центры и выносили оттуда технику. Полиции в большинстве штатов было приказано не вмешиваться в ситуацию, чтобы "не раскачивать лодку".
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