TikTok ввёл цензуру из-за Макрона

Соцсеть TikTok ввела цензуру из-за президента Франции. Блокировкой видео с пощёчиной Эммануэлю Макрону дело не ограничилось.

На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своём Telegram-канале она рассказала, что информацию получила от информационного ресурса "МИР Информ".

"Тик-Ток блокирует видео с пощёчиной Макрону. Формулировка объяснения сюрреалистическая. Так ещё и при попытке оспорить решение страница была соцсетью зачищена", - написала Захарова.

Дипломат разместила в посте скриншот, где видна причина удаления - "Жестокость и шокирующий контент".

В аккаунте, где было размещено видео, действительно, пусто: теперь нет опубликованных видео, нет лайков и подписчиков.

Инцидент с Макроном случился в ходе визита в департамент Дром. Президент Франции вышел к народу, стоящему за ограждением. Один из мужчин сначала схватил главу государства за руку, а потом с размаха ударил по щеке. Служба безопасности тут же среагировала. Французские СМИ сообщили, что полиция задержала двух человек.