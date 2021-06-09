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TikTok ввёл цензуру из-за Макрона

09 июня 2021, 02:00  •  85 • Политика
Соцсеть TikTok ввела цензуру из-за президента Франции. Блокировкой видео с пощёчиной Эммануэлю Макрону дело не ограничилось.
На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своём Telegram-канале она рассказала, что информацию получила от информационного ресурса "МИР Информ".
"Тик-Ток блокирует видео с пощёчиной Макрону. Формулировка объяснения сюрреалистическая. Так ещё и при попытке оспорить решение страница была соцсетью зачищена", - написала Захарова.
Дипломат разместила в посте скриншот, где видна причина удаления - "Жестокость и шокирующий контент".
В аккаунте, где было размещено видео, действительно, пусто: теперь нет опубликованных видео, нет лайков и подписчиков.
Инцидент с Макроном случился в ходе визита в департамент Дром. Президент Франции вышел к народу, стоящему за ограждением. Один из мужчин сначала схватил главу государства за руку, а потом с размаха ударил по щеке. Служба безопасности тут же среагировала. Французские СМИ сообщили, что полиция задержала двух человек.

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